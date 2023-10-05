Від цієї краси можна зомліти. Військовий-айронмен Слава Балбек перевтілився у джентльмена (фото)

Чому військовий погодився стати обличчям нової колекції бренду Indposhiv

До повномасштабної війни Слава був видатним архітектором, але після російського вторгнення пішов на фронт добровольцем і нині захищає нашу країну від ворога. Але чоловік розуміє, що боротьба йде не лише на полі бою, а ще й у цивільному житті.

Саме тому військовий з радістю сприйняв пропозицію стати обличчям нової колекції Indposhiv Casual FW’23.

“Фешн із нот май профешн, але стати героєм цього кампейну, чи як там його називають, я погодився з радістю. Не планував нікуди балотуватись, але з такими фотографіями на плівку можна зібрати чимало голосів”, - пише у своєму Instagram Балбек.

Військовий Слава Балбек розповів, чому став обличчям колекції (фото: instagram.com/balbekus)

Відомо, що у новій колекції її творці використали елементи форми моряків і льотчиків та адаптували їх до ритму цивільного життя. Наприклад, бушлат, а також бомбер зі 100% замші. Крім цього, в асортименті представлені піджаки, сорочки, кашемірові водолазки та класично-спортивні брюки, які можна одягати кожен день та будь-куди.

"Я схиляюсь до філософії "працювати над створенням майбутнього вже сьогодні". Для мене вся моя діяльність - це невпинний процес роботи над собою та навколишнім світом. Тривалість цього процесу - все життя", - розповідає військовий.

Військовий Слава Балбек розповів, чому став обличчям колекції (фото: instagram.com/balbekus)

Думка Слави про колекцію

"Наша колекція - це наше нагадування про те, що ми будуємо наше майбутнє сьогодні, ми будували його вчора і робитимемо це завтра. Нас не спинити. Вас не спинити. Рухайтеся вперед, а ми - синхронно з вами", - каже Балбек.

Чому обличчям колекції став саме Слава Балбек

Засновницею бренду є Катерина Возіанова і вона дуже чітко розповіла, чому для нової колекції обрали саме Славу Балбека.

"Для мене Слава - герой, при тому, що я знаю його особисто з 7 років - ми навчалися разом в перших класах. Людина, яка одночасно може воювати та відновлювати (подивіться його останні роботи для харківського метро), робити соціальні проекти - житло для постраждалих від війни, укриття для памʼятників) робити волонтерські проекти - в його кафе "Дублер" на початку повномасштабної війни, був волонтерський хаб. Бігає та плаває десятки кілометрів, встигає розвивати власний бізнес, який робить проекти по всьому світу. Слава - айронмен в усіх сенсах цього слова. А коли ця залізніть поєднується з любовʼю до своєї країни та супер скромністю, розумієш, що перед тобою - людина майбутнього", розповіла власниця бренду про Славу.

Військовий Слава Балбек розповів, чому став обличчям колекції (фото: instagram.com/balbekus)