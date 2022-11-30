Військові звернулися до "велюрових ревізорів" через "шоу" навколо пунктів обігріву

"Від імені побратимів та всіх українських військових хочу звернутися до політиків та особливо деяких народних депутатів. Нам тут, на фронті, дуже неприємно читати новини про дріб’язкові політичні свари щодо пунктів незламності. Припиніть це політиканство негайно! Зараз ми мусимо об’єднуватись, а не сваритись між собою на радість ворогу! Пункти незламності - мають допомагати, захищати, єднати українців, а не ставати "пунктами розбрату". А от вже після Перемоги - запитаємо, що кожен зробив на своєму місті для того , щоб її наблизити! Запитаємо у кожного", - заявив Таєць.

Військовий також звернувся на народного депутата Миколи Тищенка, який раніше був ведучим шоу "Ревізор", а зараз завітав з ревізією до одного з пунктів обігріву і у своєму дописі у Facebook висловив невдоволення, що пункт працює не 24/7.

"Владні народні депутати влаштували ціле шоу "Ревізор", виставляють якісь претензії до мерів міст, піаряться на блекаутах і енергетичній кризі. Щось я не бачив багато цих "Ревізорів" тут, на фронті! Шановні! Можливо вам здається, що за війною ми забули слідкувати за новинами з дому?! Можливо ми вже перемогли орків?! Можливо вже закінчилась війна?! Тож хлопці і дівчата, тримаємо стрій, бережемо єдність. Не подаруємо ворогу насолоди бачити наші чвари", - наголосив військовий.