Військова-учасниця "Холостяка" зі сльозами розповіла про чоловіка, якого вбили на фронті

Учасниця нового "Холостяка", військова журналістка Світлана Кирган, поділилася відвертою історією. Дівчина втратила на війні свого чоловіка, якого дуже любила.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Світлана розповіла у 2 серії шоу "Холостяк-13".
Так, під час побачення, на яке Олександр Терен запросив одразу трьох дівчат, кожна з учасниць мала можливість поділитися історією про своє минуле. Світлана, яка наважилася піти на проект саме через це, що головним героєм став ветеран, розповіла, що у 2022 році загинув її чоловік-військовий.
Дівчина та її обранець довго зустрічалися, а потім чоловік їй освідчився. Вони майже ніколи не сварилися, поруч з ним журналістка була щасливою. Але все змінила повномасштабна війна, яку 24 лютого 2022 року почала РФ.
Чоловік учасниці "Холостяка", якого вбили на війні (скріншот)
"Ми одружилися у 2019. На початку лютого 2022 у нього як раз була відпустка, ми були вдома. І він сказав: "Мене викликають з відпустки на полігон". 11 березня ми з ним востаннє переписувалися, він мені написав, що все окей", - пригадала Світлана.
"12 (березня) він вже на зв'язок не вийшов. А потім мені з його телефону написали. "Мне очень жаль, вам муж погиб, его тело лежит возле четвертого канала - можете приехать и забрать". Зі мною переписувався росіянин", - також розповіла вона.
Кирган важко переживала втрату коханого. Вона дуже довго чекала, поки тіло її обранця ідентифікують та повернуть, на це пішов рік. У цей час Світлана рятувала себе тим, що займалася важливими справами. Вона працювала, волонтерила.
Терен та Світлана (скріншот)
"Я відчула якусь безнадійність. У мене завжди є внутрішній стрижень, що зі мною нічого не може трапитися, чогось поганого. А тут я вже зрозуміла, що система дала збій і погане трапилося", - зізналася учасниця "Холостяка".
Нині ж Світлана готова йти далі. У розмові з Тереном вона зазначила, що вже пережила цю втрату.
"Мені окей про це говорити і я це пережила, відпустила. Я хочу йти далі, зустріти свою людину. Я хочу сім'ю, велику. Хочу багато дітей, трьох. І собаку", - заявила учасниця реаліті.
Втім, у Терена виникли певні сумніви. На думку Олександра, жінки, які втрачають чоловіків, не можуть швидко відпустити спогади про коханих.
До слова, раніше на "Холостяк" прийшла ще одна учасниця, яку ніхто не знав.
Окрім цього, "Холостяк" Терен вразив історією свого життя.