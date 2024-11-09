Військова-учасниця "Холостяка" зі сльозами розповіла про чоловіка, якого вбили на фронті

Військова зворушила історією про чоловіка

Так, під час побачення, на яке Олександр Терен запросив одразу трьох дівчат, кожна з учасниць мала можливість поділитися історією про своє минуле. Світлана, яка наважилася піти на проект саме через це, що головним героєм став ветеран, розповіла, що у 2022 році загинув її чоловік-військовий.

Дівчина та її обранець довго зустрічалися, а потім чоловік їй освідчився. Вони майже ніколи не сварилися, поруч з ним журналістка була щасливою. Але все змінила повномасштабна війна, яку 24 лютого 2022 року почала РФ.

Чоловік учасниці "Холостяка", якого вбили на війні (скріншот)

"Ми одружилися у 2019. На початку лютого 2022 у нього як раз була відпустка, ми були вдома. І він сказав: "Мене викликають з відпустки на полігон". 11 березня ми з ним востаннє переписувалися, він мені написав, що все окей", - пригадала Світлана.

"12 (березня) він вже на зв'язок не вийшов. А потім мені з його телефону написали. "Мне очень жаль, вам муж погиб, его тело лежит возле четвертого канала - можете приехать и забрать". Зі мною переписувався росіянин", - також розповіла вона.

Кирган важко переживала втрату коханого. Вона дуже довго чекала, поки тіло її обранця ідентифікують та повернуть, на це пішов рік. У цей час Світлана рятувала себе тим, що займалася важливими справами. Вона працювала, волонтерила.

Терен та Світлана (скріншот)

"Я відчула якусь безнадійність. У мене завжди є внутрішній стрижень, що зі мною нічого не може трапитися, чогось поганого. А тут я вже зрозуміла, що система дала збій і погане трапилося", - зізналася учасниця "Холостяка".

Нині ж Світлана готова йти далі. У розмові з Тереном вона зазначила, що вже пережила цю втрату.

"Мені окей про це говорити і я це пережила, відпустила. Я хочу йти далі, зустріти свою людину. Я хочу сім'ю, велику. Хочу багато дітей, трьох. І собаку", - заявила учасниця реаліті.

Втім, у Терена виникли певні сумніви. На думку Олександра, жінки, які втрачають чоловіків, не можуть швидко відпустити спогади про коханих.