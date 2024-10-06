На війні загинув зять Ірини Фаріон

"Горіть у пеклі покидьки! Василя Особу вбито! Моя любов", - написала вона.

Лідер партії "Свобода" Олег Тягнибок повідомив, що боєць 4-го батальйону "Сила Свободи" бригади Національної гвардії "Рубіж", загинув у бою на Сіверському напрямку.

Донька Ірини Фаріон з чоловіком і донькою (фото: t.me/s/irynadmytrivna)

Журналістка Раміна Есхакзай у своєму Telegram-каналі прокоментувала трагедію.

"Останній раз, коли ми бачилися з Іриною Фаріон, вона мені казала, що її зять іде служити. Я записала: "Чому ви не кажете про це публічно? Вас же звинувачують в тому, що у вас ніхто не служить, а ви відправляєте на фронт інших". На що вона мені сказала, що не хоче публічності для зятя. Буде збирати донати і допомагати. Ще сказала, що у нього двоє діток. І сьогодні я відкриваю цю новину. Бідна Софія, бідні онуки. Спочатку втратила маму, зараз чоловіка", - написала блогерка.

Зазначимо, що крім дружини, у Василя залишилося двоє дітей.

Його теща, Ірина Фаріон, була відомою українською мовознавицею, блогером і громадським діячем.

Вона популяризувала ідею важливості української мови. За це вона не раз потрапляла в скандали. Минулого року в своїх інтервʼю мовознавиця зізналась, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Це викликало хвилю обурення серед українських захисників та в суспільстві загалом.

Ірина Фаріон (фото: Getty Images)

У липні цього року на неї скоїли замах біля її будинку. Медики провели операцію, але Фаріон перебувала в глибокій комі і була підключена до апарату штучної вентиляції легенів. На жаль, пізніше її серце зупинилося, і вона померла після 23:00.

У вбивстві підозрюють 18-річного В’ячеслав Зінченка. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26 січня 2025 року. Слідство у справі вбивства триває.