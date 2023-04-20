На війні загинув ветеран і активіст Юрій Мороз, учасник усіх важливих подій новітньої історії України

Захищаючи Україну, на фронті в Донецькій області загинув військовослужбовець, громадський активіст і ветеран АТО Юрій Мороз. Життя бійця обірвала російська міна, яка потрапила прямо у бліндаж на передовій.
Скорботну звістку 20 квітня повідомили на Facebook-сторінці Національного військово-історичного музею України.
Юрій Мороз - син відомого краєзнавця з Фастівського району Київської області - ще у віці 14 років приєднався до Спілки Незалежної Української Молоді (СНУМ), легендарної на той час юнацької організації, зазначають у музеї.
Він ще з дитинства захоплювався історією, при цьому спочатку планував присвятити себе служінню Богу, для чого навчався у семінарії та думав стати священиком, але зрештою став друкарем.
"Був дуже скромною людиною та великим життєлюбом... Став громадським активістом, брав участь у всіх важливих подіях новітньої історії України", - йдеться у повідомленні.
Юрій Мороз, боєць Сил Оборони України (фото: facebook.com/nvimu)
Юрій Мороз вирушив захищати батьківщину ще на початку російської інтервенції у 2014 році. Тоді, влітку, він добровольцем пішов у військкомат і вступив до лав війська ЗСУ. Служив Мороз у 3 дивізіоні 44 артилерійської бригади.
"Перед від'їздом на фронт він зайшов до музею та пообіцяв збирати експонати. Після боїв на Дебальцевському напрямку та Світлодарській дузі справді переслав нам свою форму, речі загиблих побратимів і флешку з фото та відео життя свого дивізіону", - розповіли у музеї.
У день повномасштабного вторгнення РФ, 24 лютого 2022 року, Юрій Мороз долучився до територіальної оборони - вступив до 207-го батальйону ТрО.
Юрій Мороз, боєць ТрО, захисник України (фото: facebook.com/nvimu)
"Загинув він так само, як на його очах загинули побратими у січні 2015 року – від прямого влучання ворожого снаряду в бліндаж. Вічна тобі пам'ять, друже", - йдеться у публікації.
Смерть настала 16 квітня, уточнили у музеї.
Воїн ЗСУ Юрій Мороз (фото: facebook.com/nvimu)
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А також повідомлялося, що нещодавно загинув український військовий Артур Асадов, батько якого воює на боці росіян.