На війні загинув ветеран і активіст Юрій Мороз, учасник усіх важливих подій новітньої історії України

Юрій Мороз - син відомого краєзнавця з Фастівського району Київської області - ще у віці 14 років приєднався до Спілки Незалежної Української Молоді (СНУМ), легендарної на той час юнацької організації, зазначають у музеї.

Він ще з дитинства захоплювався історією, при цьому спочатку планував присвятити себе служінню Богу, для чого навчався у семінарії та думав стати священиком, але зрештою став друкарем.

"Був дуже скромною людиною та великим життєлюбом... Став громадським активістом, брав участь у всіх важливих подіях новітньої історії України", - йдеться у повідомленні.

Юрій Мороз, боєць Сил Оборони України (фото: facebook.com/nvimu)

Юрій Мороз вирушив захищати батьківщину ще на початку російської інтервенції у 2014 році. Тоді, влітку, він добровольцем пішов у військкомат і вступив до лав війська ЗСУ. Служив Мороз у 3 дивізіоні 44 артилерійської бригади.

"Перед від'їздом на фронт він зайшов до музею та пообіцяв ​​збирати експонати. Після боїв на Дебальцевському напрямку та Світлодарській дузі справді переслав нам свою форму, речі загиблих побратимів і флешку з фото та відео життя свого дивізіону", - розповіли у музеї.

У день повномасштабного вторгнення РФ, 24 лютого 2022 року, Юрій Мороз долучився до територіальної оборони - вступив до 207-го батальйону ТрО.

Юрій Мороз, боєць ТрО, захисник України (фото: facebook.com/nvimu)

"Загинув він так само, як на його очах загинули побратими у січні 2015 року – від прямого влучання ворожого снаряду в бліндаж. Вічна тобі пам'ять, друже", - йдеться у публікації.

Смерть настала 16 квітня, уточнили у музеї.

Воїн ЗСУ Юрій Мороз (фото: facebook.com/nvimu)