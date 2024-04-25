На війні загинув учасник Революції Гідності Роман Панькевич: без тата лишилися двої дітей

Що відомо про загибель воїна

Роман загинув 19 квітня 2024 року в результаті мінометного обстрілу під Красногорівкою Донецької області.

Захисник народився у 1980 році в місті Сокаль. Він служив гранатометником стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А7271.

Роман Панькевич віддав життя за Україну (фото: Facebook/Сокальска рада)

"Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!" - сказано у повідомленні.

Микола Коханівський, побратим загиблого воїна, повідомив, що у Романа залишились двоє дітей та дружина. Також він підкреслив, що з 2014 року цей захисник відстоював Україну від російських окупантів.

Роман Панькевич був учасником Революції гідності (фото: facebook.com/mykola.kohanivskyi)

Роман Панькевич був активним учасником Помаранчевої Революції та Революції Гідності, а також онуком повстанця. Поховання військового відбудеться 26 квітня о 12:00 у місті Сокаль на Львівщині, у греко-католицькому храмі святих Петра та Павла.