На війні загинув редактор "МастерШеф" та "Україна має талант". Без батька залишилися дві доньки

На фронті загинув Антон Вовк - музичний редактор СТБ, який працював, зокрема, на проекті "МастерШеф". Чоловік встав на захист України та отримав чимало нагород, але нещодавно його життя трагічно обірвалося.

"Антон працював з нами з 2011 року. Спочатку, на телеканалі СТБ, з 2020 року - старшим музичним редактором Starlight Production. 10 років працював в команді "МастерШеф", супроводжував також проекти "Україна має талант", "Мій секрет", "Пекельні борошна", "Звана вечеря" та багато інших. Талановитий та професійний, позитивний та завжди готовий прийти на допомогу", - повідомили в СТБ.

На тлі повномасштабної війни РФ проти України Вовк пішов на фронт. Він служив в 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. У лавах Сил оборони захисник здобув звання молодшого сержанта та отримав понад 10 нагород та відзнак. Зокрема, Вовк отримував Золотий хрест, цю відзнаку видають за мужність та успішне виконання завдань.

На війні загинув Антон Вовк (фото: instagram.com/stbua)

Вовк загинув 28 грудня 2024 року. Він віддав життя за Україну, під час виконання бойового завдання. У нього залишилися дві доньки та дружина.

"Вічна пам’ять та шана нашому захиснику. Завжди у наших серцях", - додали в СТБ й закликали небайдужих допомогти зі збором коштів для родини полеглого військового, для цього вже відкрито "банку".

У коментарях під дописом юзери пишуть:

"Вічна пам'ять"

"Співчуття родині"

"Яка втрата, знала особисто родину! Це світла талановита людина!"

"Царство небесне та вічна йому памʼять"

"Світла памʼять герою".

Ще один музичний редактор та кум Вовка висловився про його загибель. На своїй сторінці у Facebook він розмістив пісню, яку колись записав Антон.

"А ще мій Кум, Вовк Антон, написав таку пісню. І ми її записали. Послухайте, яка талановита людина була", - йдеться в дописі.