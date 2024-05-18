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На війні загинув пілот винищувальної авіації: "Ми втратили не просто льотчика"

Пілот здійснив десятки бойових вильотів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

На війні загинув пілот-винищувач Денис Василюк. Це сталося під час виконання бойового завдання.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про загибель пілота розповіли на сторінці 831-ї бригади тактичної авіації у Facebook.

Представники авіаз'єднання Повітряних Сил Збройних Сил України, яке входить до Повітряного командування "Центр", зазначили у дописі, що Василюк був безстрашним та незламним. Підполковник був першим заступником командира авіаційної ескадрильї.

"Ми втратили не просто льотчика, а й надійного бойового побратима, друга та просто чудову і яскраву людину", - йдеться у дописі.

Василюк був пілотом винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України. Його назвали справжнім професіоналом своєї справи, який з початку повномасштабного вторгнення здійснив чимало бойових вильотів.

Також він був повним кавалером ордену "За мужність". Пілот "любив свою родину, своє життя, свою службу, своє, наше українське небо".

"Друже, ти назавжди в строю бригади тактичної авіації! Співчуття рідним Дениса! Льотчики не вмирають, вони залишаються навіки в небі! Вічна шана та пам’ять Герою!" - резюмували представники 831-ї бригади тактичної авіації.

 

У коментарях користувачі співчувають рідним Василюка та пишуть:

  • "Господи, такий молодий, не вистачає слів, щоб висказати всю біль, коли гинуть найкращі - цвіт нації! Царство небесне. Вічна і світла пам'ять нашому Герою-Захиснику, нашому світлому Ангелу! Рідним щирі співчуття і величезних зусиль пережити страшне горе"
  • "Немає слів. Душа в шмаття. Як? Чому? Навіщо? Пішов в небо, полетів найкращий сокіл. Легких хмаринок тобі, синок. Рідним щире материнське співчуття"
  • "Честь і шана Герою, що назавжди в небі!".
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