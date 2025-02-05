На війні загинув коханий військової "Ксени" - поет Максим Ємець

Максим Ємець загинув на фронті

Ємець мав позивний "Єнот". Чоловік загинув на Покровському напрямку - йому було 30 років.

"Зазвичай ми були на різних напрямках. Крім крайнього. Покровський. Він дав нам можливість частіше бачитися, але він у підсумку назавжди забрав тебе", - зазначила військова.



Оксана Рубаняк і Максим Ємець (фото: facebook.com/Оксана Рубаняк)

"Не так ми хотіли розповісти про нас, не так це все повинно відбутися. Стільки нереалізованих планів, мрій. Будинок за містом, діти, сім'я. І загальна старість більше 60-ти років, на менше ти не погоджувався. Упертий, як і я", - написала Оксана Рубаняк.

У своїй публікації дівчина назвала Максима "єдиним коханням" і описала історію їхнього знайомства.



Максим Ємець загинув (фото: facebook.com/Оксана Рубаняк)

"Ми зустрілися на одному з напрямків на фронті. Усе сталося раптово і несподівано. За нашою історією можна знімати фільм, але ми зберігали все в таємниці до кінця. Ти заполонив собою мій простір, додав у життя відчуття безпеки, підтримки, любові. Ти той, на кого я чекала все своє життя", - присвятила вона зворушливі рядки коханому.



"Ксена" з коханим (фото: facebook.com/Оксана Рубаняк)

Також Рубаняк зазначила, що її коханий був хоробрим воїном.

"Ти був воїном, про якого має дізнатися світ. Ти був борцем, віддав усе своє життя війні. Я щиро захоплююся і поважаю твій шлях. Ти був тим, кому не все одно, вкладався максимально в боротьбу, ти жив нею", - наголосила "Ксена".



Оксана Рубаняк і Максим Ємець (фото: facebook.com/Оксана Рубаняк)

Ємець також активно займався творчістю. Він писав вірші та кілька з них присвятив Оксані. Дівчина зазначила, що вона зобов'язується видати збірку його творів.

"Ти жив творчістю. Я видам твою збірку, практично на фінальному етапі. Я розповім про тебе світу. Я буду нести тебе у своєму серці, яке не б'ється з моменту твоєї загибелі", - написала військова.



Максим Ємець із позивним "Єнот" і його дівчина "Ксена" (фото: facebook.com/Оксана Рубаняк)

Хто такий Максим Ємець

Ємець родом із міста Косів (Івано-Франківська область), пішов на війну в 19 років. Прізвисько "Єнот" отримав у 2014 році.

Пройшов Іловайськ і Дебальцеве, воював в УНСО, 10-й гірсько-штурмовій, а останні два роки - у 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила. Мав звання старшого лейтенанта. Чоловікові було 30 років.



Максим Ємець із позивним "Єнот" (фото: facebook.com/Оксана Рубаняк)

Що відомо про Оксану Рубаняк

Рубаняк народилася 2003 року в Івано-Франківській області. Закінчила коледж за спеціальністю "вчитель початкових класів", Національний педагогічний університет ім. Драгоманова (заочно).

24 лютого 2022 року вступила до лав Добровольчого формування Івано-Франківської територіальної громади № 3, а потім - ЗСУ. Півтора року була єдиною жінкою серед військовослужбовців кулеметного взводу 72-ї окремої механізованої бригади. Виконувала бойові завдання на Вуглегірській ТЕС, Зайцевому, також на Бахмутському, Мар'їнському та Вугледарському напрямках.

У березні 2023 року отримала важке поранення у Вугледарі. Наприкінці червня того ж року повернулася на фронт.

Нині командир взводу безпілотних авіаційних комплексів ЗСУ.

Дівчина також захоплюється поезією і випустила три свої збірки віршів.



Оксана Рубаняк і Максим Ємець (фото: facebook.com/Оксана Рубаняк)