На війні загинув ганболіст Сергій Чуприна. Захисника 8 місяців вважали зниклим безвісти

Спортсмен загинув під Запоріжжям

"Довгих 8 місяців родина та друзі сподівалися, що Сергій Чуприна живий. Та, на жаль, наприкінці березня 2024 року надійшла невтішна звістка: 26 липня 2023 року у боях за Роботине 43-річний вінницький гандболіст загинув…" - йдеться у повідомленні.

Відомо, що вдома на воїна чекала мама і рідний брат.

Прощання із захисником пройшло 1 квітня у Вінниці, його похоронили на Сабарівському кладовищі.

Що відомо про полеглого Героя

Сергій Чуприна народився 17 липня 1980 року. Ще у дитинстві почав займатися гандболом у дитячо-юнацькій спортивній школі Вінниці. Пізніше він став частиною команди "Гіпаніс". Тоді команді вдалося стати віцечемпіоном першої ліги України.

Згідно із даними ресурсу Янголи спорту, Сергій навчався у Вінницькому національному технічному університету на факультеті машинобудування, а ще паралельно отримав диплом менеджера з фізичної культури і спорту.

У студентські роки Сергій входив до складу збірної команди університету з гандболу. Став чемпіоном Універсіади серед закладів вищої освіти Вінницької області. Також був гравцем команди свого регіону, яка змагалася на всеукраїнських спартакіадах та інших турнірах.

Після університету Сергій пішов до армії. Він служив у спортивній роті. Завдяки Сергію команда вперше взяла участь у змаганнях з гандболу і навіть стала призерами обласного турніру.

Після закінчення спортивної кар’єри Сергій грав серед ветеранів, був капітаном команди, з якою став призером чемпіонату України та інших турнірів. Спортсмен також неодноразово організовував змагання.