На війні загинув батько екс-"ВІА Гри": захищав Україну 3 роки (фото)

Співачка та колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Ксенія Попова повідомила сумну звістку. На фронті загинув її тато, який боронив країну з початку повномасштабної війни РФ проти України.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Попова розповіла в Stories своєї сторінки в Instagram .

Що відомо про загибель батька співачки

Попова дізналася про смерть тата 26 квітня. Він, як зазначила співачка, захищав Україну протягом 3 останніх років.

"Я дізналась, що мій батько загинув на війні. Усі 3 роки він захищав нашу країну. Поки не можу виходити на зв'язок", - написала Ксенія.

Вона показала щемливе фото з татом, на яке "наклала" чорно-білий фільтр. На родинному кадрі Попова з посмішкою обіймає батька, а той цілує її в щічку.

У Ксенії Попової загинув батько (скріншот)

Також про загибель військового висловилася мама співачки - психолог Юлія Згода. Вона розповіла, що тата Ксенії звали Денис, він був добровольцем.

"Непомірно важкий день. Моя доня втратила батька на війні. Країна втратила одного із воїнів. 3 роки Денис боронив країну, з перших днів вторгнення пішов добровольцем. Сум, біль, уклін до землі. Світла пам'ять воїну", - написала Згода.

На війні загинув батько відомої співачки (скріншот)

Де саме воював тато Попової та як він загинув - не повідомляється.

Що відомо про Ксенію Попову

Ксенія Попова - українська співачка, родом із Кривого Рогу. Вона стала популярною після участі у восьмому сезоні шоу "Х-Фактор", де змагалася за перемогу в команді Насті Каменських. Дівчина брала участь у 8 сезоні, який виходив у 2017 році.

Ксенія Попова в гурті "ВІА Гра" (фото: instagram.com/meladzemusic)

У 2020 році Ксенія стала учасницею оновленого складу гурту “ВІА Гра”, де виступала разом із Софією Тарасовою та Уляною Синецькою. У складі колективу Попова взяла участь у записі пісень і зйомках кліпів, а також активно виступала на концертах. Після завершення участі в гурті Ксенія продовжила розвивати свою творчу кар’єру. Нині вона мешкає за кордоном та активно веде свої соцмережі.