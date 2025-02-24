На війні загинув актор Олексій Самойленко: "Такого серця більше немає ні в кого"

На фронті загинув актор Олексій Самойленко, який встав на захист України в перші дні повномасштабної війни. Чоловіку було 28 років, він народився в Донецькій області.

Що відомо про актора та як про нього висловилися його друзі та колеги, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Самойленко загинув 19 лютого. Акторка серіалу "І будуть люди" Катерина Григоренко розповіла, що актор був одним з її найближчих друзів. І тому вона досі не може повірити в його смерть.

"Льоша ніколи не говорив зайвого і ніколи не жалівся. В ньому була така щирість і гідність, що поряд з ним мені завжди було трохи соромно за себе. Він пішов воювати в перші дні повномасштабного вторгнення. Льоша знав, за що він воював. Він родом з Донецької області, і там поховані його предки. А ще він був надзвичайно талановитим актором. Такого серця більше немає ні в кого", - написала Григоренко.

Також вона повідомила, що прощання з актором відбудеться 26 лютого, о 10:30 ранку на Берковецькому кладовищі, на Алеї Героїв.

Акторка Валерія Фокіна, яка навчалася разом з Самойленком у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенко-Карого, розповіла, що захисник України "завжди був дуже самобутнім і, в хорошому сенсі, дивним, як і всі надзвичайно творчі люди".

"Не можу збагнути, чому наш курс так часто бачиться на кладовищах і похоронах за останній рік. Ми сварились на нього за те, що він бігав по стінах нашої аудиторії, але завжди щиро дивувались, як в нього це виходить. Ми обожнювали пародіювати його на капусниках, бо це здавалось найлегшим завданням, оскільки він мав так багато особливих звичок та проявів. Ми знали, що він чимось дуже захоплений, коли він потирав долоні та щиро сміявся", - написала Фокіна.

"Він дивився надзвичайно багато вистав та фільмів світових режисерів. Я досі маю нотатку з усіма виставами та фільмами, які він радив обовʼязково подивитись... Льошка. Спочивай з миром", - додала вона.



Допис Фокіної (скріншот)

Військовий та актор Максим Яковлєв також поділився відео з Самойленком. Також його друзі залишають посилання на "банку", де збирають кошти для родини загиблого.

У коментарях під дописами юзери пишуть:

"Льоша був моїм однокласником, досі пам’ятаю його дуже яскраво, ніби вчора бачились. Мої співчуття родині та близьким. Світла пам’ять"

"Це жахливо… Ми були знайомі, колись спілкувались… Дуже світла людина… Співчуваю вашій непоправній втраті"

"Олексій справляв враження людини, яка впевнено бореться з перешкодами. Яка не боїться. Світла памʼять Герою!".

Актор Олексій Самойленко (скріншот з сайту lemonn.agency)

Відомо, що Самойленко знімався в серіалах "Доктор Віра" та "Прогулянка у порожнечі". На своїй сторінці у Facebook він небагато розповідав про службу. Втім, Олексій писав, що воював на південному напрямку у складі 63-ї механізованої бригади.

Актор на фронті (фото: facebook.com / Олексій Самойленко)