На війні загинув актор і вокаліст Олександр Сердюк: що відомо про Героя

На війні обірвалося життя Олександра Сердюка - 41-річного артиста-вокаліста, який працював у Київському академічному театрі Українського фольклору "Берегиня".
РБК Україна (проєкт Styler) повідомляє детальніше, що відомо про трагічну звістку.
Чоловік долучився до війська у квітні цього року. Він боронив нашу країну на одній з найгарячіших точок, отримував поранення, а після реабілітації знову повертався на війну.
"Олександр Сердюк. Наш артист-вокаліст, безмежно щира та відкрита людина. Загинув під час виконання бойового завдання в одній з найзапекліших точок "театру воєнної дії", - висловилися про трагедію у його рідному театрі.
Сердюк народився 3 листопада 1982 року в селі Велика Бурімка, Чорнобаївський район, Черкащина. Він закінчив Гребінківську гімназію, а у 2004 - Київський національний університет культури та мистецтв, після чого почав співати у Київському академічному театрі українського фольклору "Берегиня".
"І знову в нашій громаді велика втрата… І знову ми всі у глибокій скорботі... На рідну землю навіки повертається наш загиблий Герой Сердюк Олександр Олександрович", - прокоментував втрату міський голова Гребінки Віталій Колісніченко.
"У пам'яті всіх він залишиться доброю, порядною, талановитою, щирою і чесною людиною, люблячим і турботливим сином, вірним товаришем, який завжди поспішав на допомогу своїм друзям. Він любив родину, цінував дружбу та відносини з бойовими побратимами", - також йдеться у його заяві.
Раніше акторка Надія Хільська розповіла про виплати від держави після загибелі чоловіка на фронті.
Також ми повідомляли, що на війні загинув відомий шеф-кухар Сергій Пантак.
Для написання матеріалу були використані джерела: публікація з Facebook-сторінки Міністерства культури та інформаційної політики України, а також пост у тій же соцмережі міського голови Гребінки Віталія Колісніченка.