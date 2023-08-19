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На війні в Україні загинув відомий актор із серіалу "Кріпосна": що відомо (фото)

Олексій Хільський загинув на війні (фото: facebook.com/hilskiy)
Автор: Юлія Гаюк

У війні проти Росії загинув відомий український актор Олексій Хільський. Глядачі знають його за роллю у серіалі "Кріпосна".

Про загибель актора повідомила його дружина Надія на своїй сторінці у Facebook.

Що відомо про героя

"Я пишу, але сама не можу до кінця в це повірити. Льоша загинув. Загинув під час виконання бойового завдання. Він був найкращим з усіх, кого я знаю. Найдобрішим! Найгарнішим! Найталановитішим! Все, за що він брався він робив з пристрастю. А яка в нього була жага до життя! Він так любив життя! Я кохаю тебе, мій воїн", - написала Надія.

Разом з Олексієм вони були разом понад 16 років. 

Олексій Хільський разом із дружиною Надією (фото: facebook.com/hilskiy)

35-річний актор став відомим завдяки зйомкам у серіалах "Кріпосна", "Виклик", "Пес-5" тощо. Коли розпочалася повномасштабна війна, він пішов захищати Україну.

За час служби Олексій двічі отримував поранення, але все одно повертався на фронт. Він стояв на обороні Бахмута, Соледара та брав участь у деокупації Херсона.

Олексій Хільський (фото: facebook.com/hilskiy)

"Ми встигли потоваришувати з ним... І хоча нас звела жорстока війна, це знайомство залишає тільки теплі і світлі спогади, адже саме таким запам'ятався Олексій - неймовірно щирим і рідним - ніякої ''зірковості'' - людина-душа", - висловили свої співчуття в дитячому музично-драматичному театрі "Віват".

"Бракує слів. Суцільний біль і люта ненависть.Співчуваю рідним. Схиляю голову перед одним із найкращих синів України, що віддав найдорожче задля майбутнього рідної землі, за кожного з нас. Вічна памʼять Герою", - написала керівниця Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, акторка Олеся Жураківська.

Відомо також, що Олексія нагородили званням ветерана України. Разом із дружиною вони виховували доньку.

Нагорода Олексія Хільського (фото: facebook.com/hilskiy)

Раніше ми повідомляли про загибель на фронті актора Євгена Світличного.

А ще писали про актора театру Філіпа Віннера, який віддав своє життя за Україну.

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