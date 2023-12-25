На війні проти Росії загинув український пластун Захар Скляр: що про нього відомо (фото)

Що відомо про героя

Захар із сім'єю родом із Луганської області. Там він належав до пласта. Однак з початком антитерористичної операції у 2014 році Захар разом із сім'єю переїхав до Івано-Франківська.

Тут у вересні 2015 він вступив до тутешнього осередку пласта й став вихованцем гуртка "Ворони" у 27 курені імені Володимира Івасюка. Був інструктором з картографії та орієнтування.

У 2016 році Захар пройшов Крайовий вишкіл виховників №151 в Івано-Франківську та Кваліфікаційний вишкіл дійсного членства №104. Він був активним учасником пластового життя, інструктором і співорганізатором пластових таборів, мандрівок, подій, акцій.

Захар Скляр загинув (фото: Facebook / "Лісові чорти")

У 2020 році Захар переїхав до Любліна в Польщі. Там він долучився до розвитку місцевого осередку пласта, склав присягу у відкритому морі поблизу міста Хелм.

Так, у липні 2021 року Скляр став комендантом найбільшого на той час українського пластового табору в Польщі - "Мамаєва Слобода".

В університеті Захар навчався на факультеті математики та інформатики, закінчив військову кафедру й отримав звання молодшого лейтенанта.

Після 24 лютого 2022 року повернувся на Батьківщину та вступив до лав Збройних сил України. За час служби Захар став лейтенантом у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади

Він постійно брав участь у бойових діях в межах Донецької області. Був командиром взводу роти управління.

Захар Скляр загинув 20 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Новомихайлівка Донецької області. Без нього залишилися батьки, молодший брат пластун Арсен і кохана дівчина пластунка Настя Конопатська.