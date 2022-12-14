Виявляється, картопля допомагає схуднути: яка саме

Картопля, як виявилося, може допомогти схуднути і тримати вагу в нормі. Головне - вживати її правильно.

Яким чином картопля допоможе скинути вагу

Дослідники кажуть, що картопля на вашій тарілці, допоможе вам швидше насититися, і не відчувати голод. Саме це допоможе вам скинути вагу.

Ті, хто додає в тарілку картоплю, багату на вуглеводи та щільну, насичуються швидше, тому вони не намагаються наповнитися більш калорійними продуктами.

Картопля містить близько 80 калорій на 100 г — більш ніж удвічі більше, ніж інші овочі, такі як морква та брокколі.

При цьому важливо, як саме буде приготована картопля. Адже не вся вона однаково корисна для фігури.

Як правильно готувати корисну картоплю

Дослідники зазначають, що спосіб варіння та приготування картоплі є дуже важливим. Зокрема, слід уникати вживання смаженої картоплі і картоплі фрі, оскільки смаження знижує харчову цінність.

За результатами одного з експериментів стало зрозуміло, що люди, як правило їдять однакові порції в незалежності від кількості калорій. Якщо замінити картоплею інші більш калорійні частини "вашої тарілки" ви будете відчувати ситість і при цьому споживатимете менше.

"Їжа кожного учасника була підібрана відповідно до його індивідуальних потреб в калорійності, але, замінивши частину м’яса картоплею, учасники відчували себе ситнішими, швидше і часто навіть не доїдали", - говориться у дослідженні.

Виявилося, що найкращим способом приготування картоплі, щоб вона дійсно допомагала, є приготування її зі шкіркою і вживання повністю охолодженою.

Процес охолодження збільшував вміст клітковини та знижував реакцію рівня глюкози в крові, яку зазвичай викликає картопля.