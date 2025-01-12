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"Виявилася українофобкою". Актриса з "Тіні забутих предків" оскандалилася через мову (відео)

Неділя 12 січня 2025 17:59
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"Виявилася українофобкою". Актриса з "Тіні забутих предків" оскандалилася через мову (відео) Лариса Кадочникова (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Актриса Лариса Кадочникова, яка відома багатьом завдяки ролі Марічки в фільмі "Тіні забутих предків", потрапила в скандал. Просто на сцені вона відмовилася переходити з російської мови на українську, своє рішення вона пояснила тим, що "достатньо зробила для країни".

Що відомо про скандал та як на нього реагує суспільство, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Ніцой "рознесла" відому акторку через російську мову

Так, на вчинок Кадочникової звернула увагу письменниця Лариса Ніцой. Виявилося, що акторка з'явилася на врученні премії кінематографістів у Будинку Кіно. Коли вона вийшла на сцену та почала говорити російською, журналіст Руслан Кошовенко попросив її перейти на українську. Втім, Кадочникова відмовилася.

"Тіні забутих предків", Марічка, в житті виявилася українофобкою...Сказала, що "достаточно сдєлала для страни, штоби єйо уважалі" і продовжила свій виступ московською. Хочеться запитати в цієї лауреатки багатьох премій, Ларіси Кадочніковой, для какой страни "она сдєлала достаточно"? Для Московії?" - обурилася Ніцой.

&quot;Виявилася українофобкою&quot;. Актриса з &quot;Тіні забутих предків&quot; оскандалилася через мову (відео)

Допис Ніцой (скріншот)

"Тягнучи все життя в Україну рускій мір, популяризуючи його язик, за яким прийшли танки? Виконуючи ролі в кіно московською, виступаючи всюди публічно московською, спілкуючись з усіма московською, випершись на сцену вручати премію московською, і лише подекуди послуговується українською, де не можна обійти закон - у виставах", - додала вона.

Письменниця також зазначила, що кінематографісти, які були присутні на премії, не засудили вчинок акторки. Замість цього хтось з зали вигукнув "браво", а потім було чутно навіть оплески.

"І не розповідайте мені, актори, бо ж зараз набіжать з подвійною мораллю, що вона "харошій чєлавєк". І що вона літня людина, дайте їй дожити життя спокійно. Літня людина і харошій чєлавєк нехай сидить вдома. А якщо має сили на публічні відео в ютубах або випертися на сцену з публічним виступом, то вже у першу чергу не літня людина перед нами, а відповідальна громадянка України, яка говорить українською. Або безвідповідальна. А точніше, упорота. А тепер розкажіть мені про безвідповідальність чи упоротість харошєва заслужєнава чєлавєка", - резюмувала Ніцой.

Реакція суспільства

У коментарях під відео, яким поділилася Ніцой, з'явилося чимало критики. Юзери засудили вчинок акторки. Вони пишуть:

  • "Руки в кишенях тримає, зневажає і мову, й людей, а вони оплесками зустрічають це"
  • "Хороша людина перейшла давно на українську мову. Вона - рупор Кремля"
  • "Це ж треба!? Завдяки легендарному українському фільму вилізти на Олімп (та хто б про тебе колись почув, якби не "Тіні...'"). І отак бездарно спалитися на фініші".

Також вчинок Кадочникової прокоментувала журналістка Аліна Доротюк. В своєму Telegram-каналі вона зазначила, що у 87 років акторці дійсно може бути важко перейти на українську, але дивно те, що вона це не зробила раніше - за всі роки свого життя.

"Щодо мовного питання: давайте акцентувати увагу на молодь і підростаюче покоління. І звертати увагу на те, що вже зараз робиться в освітній сфері для того, щоб через … кількість років наші поважні митці могли вільного виступати державною мовою", - написала Доротюк.

&quot;Виявилася українофобкою&quot;. Актриса з &quot;Тіні забутих предків&quot; оскандалилася через мову (відео)

Допис Доротюк (скріншот)

Хто така Лариса Кадочникова

Акторці 87 років, вона народилася в Москві. У 1963 році Кадочникова знялася в фільмі Сергія Параджанова "Тіні забутих предків". А з 1964 року вона стала акторкою Національного академічного драмтеатру імені Лесі Українки.

Кадочникова не лише знімалася в кіно та грала в театрі. Також вона пише картини та проводила виставки в багатьох країнах. На початку повномасштабної війни РФ проти України акторка не захотіла евакуюватися з Києва та залишалася в столиці.

До слова, раніше Терен та переможниця "Холостяка" публічно посварилися через мовне питання.

Окрім цього, військовий з "Дизель Шоу" висловився про мовні скандали.

Під час створення матеріалу було використано джерела: дописи з Facebook Ніцой та Telegram Доротюк.

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