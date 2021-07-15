Витвицкая показала, как выглядит после ДТП в Киеве: придется накладывать грим

Телеведущая уже рвется в прямой эфир

Она уверяет что чувствует себя лучше и готова выйти в вечерний новостной эфир. Витвицкая очень благодарна врачам, которые оказывали ей первую медицинскую помощь.

"У меня несколько ушибов - ничего страшного. Поставили капельницу. Я просто ударилась лбом и были подозрения, что может быть что-то более сложное, поэтому нужно было обследоваться", - рассказывает она.

Поддержать Соломию в больницу примчался ее друг, ветеран АТО, Леонид Остальцев, а также Владислав Кочатков - бывший муж журналистки.

"Утром сделала МРТ, КТ - все хорошо. Меня отпустили, выписали, и я уже собираюсь на работу", - добавила Соломия.

Она говорит, что провела ночь в больнице, ей поставили капельницу, но теперь уже все хорошо и можно в прямой эфир. А с шишкой на лбу разберутся профессионалы.

"Есть только шишка на лб.. Однако посоветовалась с гримером, и она сказала, что все подправит. Как говорится, все возможно. Конечно, мои друзья, коллеги сильно переживали, все начали звонить. Мой коллега Свят даже предложил заменить меня в эфире. Но нет надобности", - говорит она.

Фото: Леонид Остальцев и Соломия Витвицкая

Кто еще пострадал в аварии

Подруга Соломии, которая была за рулем, получила травму ноги, и есть подозрение на перелом.

"Будут делать дополнительное обследование. Был отек и боль, - еще неясно - трещина или перелом", - добавила журналистка.

Что стало причиной аварии

Водитель грузовика, под который подлетел микроавтобус с пассажирами, говорит, что его подрезал водитель скутера, поэтому пришлось резко ударить по тормозам.

"Сейчас разбираются следователи, эксперты ГАИ, - все случилось очень быстро. Кто-то перестраивался, кто-то тормозил. Как мне кажется, грузовик принимал влево, а потом резко затормозил. А наша машина поворачивала правее, вероятно", - добавила она.

Фото: Соломия Витвицкая с нейрохирургом Русланом Скляром