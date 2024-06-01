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Не витримала війну: Алла Кудлай вперше розповіла про смерть сестри

Алла Кудлай (фото: instagram.com/alla_kudlay_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Алла Кудлай розповіла про смерть старшої сестри Валентини, якої не стало під час повномасштабної війни.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтервю виконавиці для YouTube-каналу Rostyslove Production.

Деталі

Зі слів Алли, її сестра важко переживала події, які відбуваються в Україні.

Після початку великої війни жінка разом із дітьми евакуювалася на Львівщину, а потім повернулася до Києва.

"Це треба мати величезну силу волі, щоб це все пережити. Тому що деякі люди дуже боляче це сприймають, дуже боляче. Ось і вона так само дуже боляче все це сприймала", - розповіла Кудлай.

Валентина проживала у столиці разом із донькою Оксаною та онукою у маленькій квартирі, каже знаменитість.

Натомість її друга донька Ірина із сином виїхали до Німеччини.

"У них маленька така квартира була і вони там жили. Валя страшенно переживала. Царство небесне. Дуже хороша була у мене сестричка" - сказала Алла.

 

Коротка біографія Алли Кудлай

Народна артистка України народилася у 1954 році у Лосинівці Ніжинського району Чернігівської області. Найвідоміша пісня артистки - "Красива жінка незаміжня".

Кудлай має сина Максима, який народився у шлюбі з художником Миколою Кучеренко. Чоловік загинув у 2009 році в ДТП, а саму Кудлай шпиталізували.

Виконавиця також є хрещеною матір'ю співачки Насті Каменських.

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