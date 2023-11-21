Віталій Козловський ледь не загинув на фронті: "відчували смерть дуже близько"

Український співак Віталій Козловський, який служить у ЗСУ, згадав про страшну ніч на фронті, коли його з побратимами позиції обстріляли російські окупанти.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавця.
За словами артиста, росіяни крили їх снарядами більше двох годин. Тоді йому здавалося, що смерть близько, але, на щастя, всі вціліли.
Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
"Тієї ночі нас було в бліндажі п'ятеро. Наші позиції 2,5 години крили снарядами. Навколо все горіло, земля сипалася на голову. Хто молився, хто закурив, хто писав смс своїм... Пережили. Настав ранок. Вийшли - а густий ліс навколо випалений і розбитий дотла. Миші, які до цього бігали за нами щоночі, валяються на землі контужені. Найближча воронка від снаряда - в 7 метрах від нашого бліндажа. Але найголовніше - всі живі. І навіть знаходимо в собі сили жартувати. Те, що відбувається в голові, коли думаєш, що це вже кінець, змінює свідомість назавжди", - поділився музикант.
Цю історію Козловський розповів своєму другові-композитору, коли повернувся до Києва.
Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Він у свою чергу після почутого запропонував захиснику написати про це пісню.
Так і народилася композиція під назвою "Навкруги".
"Я присвячую її побратимам, разом з якими ми відчули смерть дуже близько: Баті, Вєталю, Ваньці, Саничу", - додав співак.
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