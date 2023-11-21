Віталій Козловський ледь не загинув на фронті: "відчували смерть дуже близько"

Віталій Козловський ледь не загинув на фронті

За словами артиста, росіяни крили їх снарядами більше двох годин. Тоді йому здавалося, що смерть близько, але, на щастя, всі вціліли.

Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

"Тієї ночі нас було в бліндажі п'ятеро. Наші позиції 2,5 години крили снарядами. Навколо все горіло, земля сипалася на голову. Хто молився, хто закурив, хто писав смс своїм... Пережили. Настав ранок. Вийшли - а густий ліс навколо випалений і розбитий дотла. Миші, які до цього бігали за нами щоночі, валяються на землі контужені. Найближча воронка від снаряда - в 7 метрах від нашого бліндажа. Але найголовніше - всі живі. І навіть знаходимо в собі сили жартувати. Те, що відбувається в голові, коли думаєш, що це вже кінець, змінює свідомість назавжди", - поділився музикант.

Цю історію Козловський розповів своєму другові-композитору, коли повернувся до Києва.

Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Він у свою чергу після почутого запропонував захиснику написати про це пісню.

Так і народилася композиція під назвою "Навкруги".

"Я присвячую її побратимам, разом з якими ми відчули смерть дуже близько: Баті, Вєталю, Ваньці, Саничу", - додав співак.