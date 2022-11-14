Висипання, яке сильно свербить. Лікар розповіла про неприємну дитячу хворобу

У чому особливість цієї хвороби

На тілі дитини виникають маленькі папули, можливо бульбашка в центрі. Після загоєння з'являються кірки, може статися вторинне інфікування через приєднання інфекції.



Почесуха може часто виникнути після укусів комах. Не ставте діагноз самостійно, тому що подібні симптоми можуть бути при корості, атопічному дерматиті та інших.

Причина хвороби

Причина виникнення пруріго досі невідома. Захворювання відноситься до нейроалергодерматоз. Лікувати буває складно, часто висип повертається.



Як лікувати



Для лікування використовують протисвербіжні цинкові креми, цикакреми, SOS спреї. Антигістамінні препарати. Топічні стероїди. Креми з антибіотиками при приєднанні інфекції.

Олена Луцька наголосила, що при виникненні сверблячки не потрібно у дитини шукати глистів, віруси герпесів, загин жовчного тощо.