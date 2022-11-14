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Висипання, яке сильно свербить. Лікар розповіла про неприємну дитячу хворобу

Фото: Лікар розповіла про дитячу хворобу (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Дитяча почесуха (пруріго) - це дуже неприємна хвороба, оскільки вона погіршує якість життя малюка через сверблячку. Сверблячка може бути сильною, впливати на сон, викликати занепокоєння.

Про хворобу розповіла на Facebook лікар-педіатр із Києва Олена Луцька.

У чому особливість цієї хвороби

На тілі дитини виникають маленькі папули, можливо бульбашка в центрі. Після загоєння з'являються кірки, може статися вторинне інфікування через приєднання інфекції.

Почесуха може часто виникнути після укусів комах. Не ставте діагноз самостійно, тому що подібні симптоми можуть бути при корості, атопічному дерматиті та інших.

Причина хвороби

Причина виникнення пруріго досі невідома. Захворювання відноситься до нейроалергодерматоз. Лікувати буває складно, часто висип повертається.

Як лікувати

Для лікування використовують протисвербіжні цинкові креми, цикакреми, SOS спреї. Антигістамінні препарати. Топічні стероїди. Креми з антибіотиками при приєднанні інфекції.

Олена Луцька наголосила, що при виникненні сверблячки не потрібно у дитини шукати глистів, віруси герпесів, загин жовчного тощо.

Як ми раніше писали, лікарка назвала популярні ліки, які взагалі не працюють.

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