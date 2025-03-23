Висипань більше не буде! Дерматологи розповіли, в якому порядку правильно мити тіло в душі

Правильний порядок миття тіла у душі допомагає запобігти висипанням та зберегти здоров’я шкіри. Дерматолог розповіла, з чого почати приймання душу для найкращого результату.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Як приймати душ

Дерматолог Мішель Генрі розповіла, що п отрібно приймати душ від трьох до семи разів на тиждень, щоб очистити та не подразнювати шкіру. Варто використовувати теплу (не гарячу) воду та обмежити час прийняття душу до 10 хвилин. Це допоможе зберегти шкірний бар’єр неушкодженим.

Перш ніж прийняти душ, обережно розчешіть волосся - сухе розчісування волосся менш шкідливе або одягніть шапочку для душу.

Вимийте волосся шампунем і нанесіть кондиціонер

Якщо ви миєте волосся, то спершу ретельно його змочіть їх і нанесіть шампунь та розмасажуйте. Шампунь без сульфатів найкраще підходить для тих, хто має пофарбоване, кучеряве або чутливу шкіру голови.

Масажними рухами втирайте шампунь у шкіру голови та змийте. Потім нанесіть невелику кількість кондиціонера на нижню частину волосся.

Варто мити волосся лише тоді, коли воно жирне, щоб не позбутися натуральних жирів.

Вимийте тіло

Мити тіло варто після того, як кондиціонер з волосся буде змито. Наносьте гель від шиї до ніг. Важливо мити всі частини тіла, включаючи пахви, стопи, ноги та інтимні зони, оскільки бактерії та піт можуть накопичуватися в цих областях і спричиняти неприємні запахи та інфекції.

Будьте обережні навколо інтимних місць і очищуйте лише зовні.

Поголіться (за бажанням)

Найкращий час для гоління, коли ваша шкіра тепла, волога та очищена від надлишку жиру, який може забити бритву. Важливо змінювати її кожні шість разів.

Якщо ви страждаєте від вростання, то гоління в напрямку росту волосся, хоч і виглядає дивним, але допомагає запобігти виникненню проблем.

Вимийте обличчя

Це варто робити наприкінці прийняття душу. Переконаєтеся, що ви видалили будь-який кондиціонер уздовж лінії росту волосся, який може спровокувати прищі та подразнення.

Зволожуйте тіло

Після прийняття душу тіло потребує зволоження. Тому нанесіть на шкіру лосьйон, поки шкіра ще волога, оскільки це найкращий час для зволоження.

Чого уникати

Під час приймання душу варто уникати поширених помилок, які можуть завдати шкоди шкірі та волоссю. Серед них:

митися дуже гарячою водою - це пересушує шкіру, руйнує природний захисний бар’єр і може спричинити подразнення

використовувати стару або мокру губку - у вологому середовищі швидко розмножуються бактерії та грибки, що може спричинити висипання

мити обличчя під гарячою водою - це може викликати почервоніння та подразнення, особливо у людей із чутливою шкірою

витиратися жорстким рушником - це може подразнювати шкіру, краще обережно промокувати її м’яким рушником