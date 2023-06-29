Вишеньки, персик і ще 13 емодзі, які можна використовувати для секстингу

Емодзі персика зазвичай асоціюється з сексуальною привабливістю. Це - соковита класика, що символізує сіднички.

Перець у контексті секстингу символізує гостру або виразну сексуальність. Використовується, щоб натякнути на палку пристрасть.

Вишеньки - це натяк на губи, що запрошують або напрошуються на поцілунок. Ці ягідки ще нашими предками оспівувалися у даному контексті: "Ой, вишеньки-черешеньки, ягідки спіленькі, ой, нащо ж ми полюбились такі молоденькі?"

Емодзі баклажана інформально використовується для натяків на фалічний символ або сексуальний підтекст у повідомленнях.

Хлопавка (вона ж - party popper) часто в сексуальному текстуванні використовується для натяків на оргазм, екстаз, сильне задоволення, яке переростає у справжній феєрверк.

Часто зображенням мавпочки, яка закриває очі, люди демонструють свою ніяковість у сексуальному контексті.

Полуничка вже десятиліттями асоціюється з еротичністю або сексуальним задоволенням. І відповідне емодзі - не виключення.

Використання емодзі льодяника у контексті сексуальності - натяк на ласки, ніжність або експерименти в інтимних відносинах, зокрема, якщо хтось із партнерів хоче натякнути на оральний секс.

Цей емодзі використовується для позначення сильної привабливості, захопленості або глибоких почуттів до когось. В контексті сексу, він може виражати сильну сексуальну пристрасть та бажання.

Емодзі-зображення вогню символізує палкість, пристрасть та сексуальну енергію. Використовується для вираження сильного збудження, а також для підкреслення гарячих (пристрасних) намірів.

Емодзі поцілунку використовується для вираження бажання цілуватися у інтимній обстановці.

Троянда в сексуальному підтексті символізує еротичність, сексуальну пристрасть або романтику.

Використання цього емодзі використовують, коли хочуть натякнути на флірт або підкреслити пікантний тон повідомлення. Також язик може використовуватися для вираження сексуальної привабливості або натяків на оральні дії.

Емодзі "Серцебиття" вказує на сильні емоції, збудження або пристрасть, які пов'язані з інтимними відносинами. Також воно може використовуватися для вираження тяги до партнера або посилення сексуального бажання.

Комбінація емодзі закоханої пари, водяних крапель та ліжка може бути закликом до перенесення віртуального секстингу в офлайн-інтим. Також така “гаряча суміш” може свідчити про нестримне сексуальне бажання.

Важливо! Не дивлячись на популярність, секстинг може мати свої наслідки.

Нерозсудливе поширення сексуального й еротичного вмісту може призвести до небажаних наслідків. Тому важливо бути обережним і свідомим під час секстингу та дотримуватись засад згоди, взаємної поваги та конфіденційності.