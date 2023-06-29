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Вишеньки, персик і ще 13 емодзі, які можна використовувати для секстингу

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Четвер 29 червня 2023 22:30
Вишеньки, персик і ще 13 емодзі, які можна використовувати для секстингу Секстинг - доволі популярний метод комунікації в мережі (колаж: Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Секстинг сьогодні доволі популярний у світі. І не лише серед молодих людей. Якщо ви не знаєте, що це за слово, то саме час дізнатися його значення. Отож. Секстинг (від англ. "sexting") це такий процес обміну відвертими й сексуальними повідомленнями, фото або відео за допомогою електронних засобів зв'язку, зазвичай через мобільні телефони або соціальні медіа.

Секстинг може відбуватися між партнерами для спільного задоволення, підтримки інтимних відносин або як форма флірту. І чи не найчастіше для реалізації цього процесу використовують емодзі.

Однак, виявляється, дехто навіть не здогадується, що надіслані ним смайли можуть мати інакше значення - відверте, з еротичним підтекстом.

Ми вирішили трішки розповісти вам про те, які емодзі найчастіше використовуються для секстингу і що ці, на перший погляд, безневинні смайлики позначають.

Вишеньки, персик і ще 13 емодзі, які можна використовувати для секстингу

Емодзі персика зазвичай асоціюється з сексуальною привабливістю. Це - соковита класика, що символізує сіднички.

Вишеньки, персик і ще 13 емодзі, які можна використовувати для секстингу

Перець у контексті секстингу символізує гостру або виразну сексуальність. Використовується, щоб натякнути на палку пристрасть.

Вишеньки, персик і ще 13 емодзі, які можна використовувати для секстингу

Вишеньки - це натяк на губи, що запрошують або напрошуються на поцілунок. Ці ягідки ще нашими предками оспівувалися у даному контексті: "Ой, вишеньки-черешеньки, ягідки спіленькі, ой, нащо ж ми полюбились такі молоденькі?"

Вишеньки, персик і ще 13 емодзі, які можна використовувати для секстингу

Емодзі баклажана інформально використовується для натяків на фалічний символ або сексуальний підтекст у повідомленнях.

Вишеньки, персик і ще 13 емодзі, які можна використовувати для секстингу

Хлопавка (вона ж - party popper) часто в сексуальному текстуванні використовується для натяків на оргазм, екстаз, сильне задоволення, яке переростає у справжній феєрверк.

Вишеньки, персик і ще 13 емодзі, які можна використовувати для секстингу

Часто зображенням мавпочки, яка закриває очі, люди демонструють свою ніяковість у сексуальному контексті.

Вишеньки, персик і ще 13 емодзі, які можна використовувати для секстингу

Полуничка вже десятиліттями асоціюється з еротичністю або сексуальним задоволенням. І відповідне емодзі - не виключення.

Вишеньки, персик і ще 13 емодзі, які можна використовувати для секстингу

Використання емодзі льодяника у контексті сексуальності - натяк на ласки, ніжність або експерименти в інтимних відносинах, зокрема, якщо хтось із партнерів хоче натякнути на оральний секс.

Вишеньки, персик і ще 13 емодзі, які можна використовувати для секстингу

Цей емодзі використовується для позначення сильної привабливості, захопленості або глибоких почуттів до когось. В контексті сексу, він може виражати сильну сексуальну пристрасть та бажання.

Вишеньки, персик і ще 13 емодзі, які можна використовувати для секстингу

Емодзі-зображення вогню символізує палкість, пристрасть та сексуальну енергію. Використовується для вираження сильного збудження, а також для підкреслення гарячих (пристрасних) намірів.

Вишеньки, персик і ще 13 емодзі, які можна використовувати для секстингу

Емодзі поцілунку використовується для вираження бажання цілуватися у інтимній обстановці.

Вишеньки, персик і ще 13 емодзі, які можна використовувати для секстингу

Троянда в сексуальному підтексті символізує еротичність, сексуальну пристрасть або романтику.

Вишеньки, персик і ще 13 емодзі, які можна використовувати для секстингу

Використання цього емодзі використовують, коли хочуть натякнути на флірт або підкреслити пікантний тон повідомлення. Також язик може використовуватися для вираження сексуальної привабливості або натяків на оральні дії.

Вишеньки, персик і ще 13 емодзі, які можна використовувати для секстингу

Емодзі "Серцебиття" вказує на сильні емоції, збудження або пристрасть, які пов'язані з інтимними відносинами. Також воно може використовуватися для вираження тяги до партнера або посилення сексуального бажання.

Вишеньки, персик і ще 13 емодзі, які можна використовувати для секстингу

Комбінація емодзі закоханої пари, водяних крапель та ліжка може бути закликом до перенесення віртуального секстингу в офлайн-інтим. Також така “гаряча суміш” може свідчити про нестримне сексуальне бажання.

Важливо! Не дивлячись на популярність, секстинг може мати свої наслідки.

Нерозсудливе поширення сексуального й еротичного вмісту може призвести до небажаних наслідків. Тому важливо бути обережним і свідомим під час секстингу та дотримуватись засад згоди, взаємної поваги та конфіденційності.

Раніше ми писали, що Instagram ускладнить надсилання дікпіків.

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