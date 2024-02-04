У них вірять навіть українці. Історик назвав найнебезпечніші російські наративи

Небезпечні російські наративи

"Почнемо з оцінок самих себе - "Де три українці, там два гетьмани", "Моя хата з краю". Росіяни нам вклали в голову, як ми маємо описувати самі себе. І ці наративи у нас дуже давно, бо нам їх втюхали", - говорить історик.

Алфьоров додає, що зараз усі промови речника Путіна хоч спрямовані на внутрішню аудиторію, але вони націлені й на частину нашого населення.

"Коли він говорить, що Україну створив Ленін, це класно лягає для тих, хто не хотів знати, що таке Україна. Цих наративів багато. Їх можна знайти в історії, які ми досі не можемо вихаркати кров'ю. Бо коли я чую про громадянську війну 1917-20 років від істориків чи "вєліка отєчєствєнная", то я жахаюсь", - каже військовий.

Також сьогодні росіяни хочуть продемонструвати світу, що українці - це антисеміти.

"На це було створено наполегливий удар з серпня минулого року, коли Путін почав це проговорювати на зустрічах. Але ми єдина країна в світі, де у 1917-18 роках існувало міністерство у єврейських справах. Ще не було держави Ізраїль, а у нас в Україні було міністерство. На наших грошах тоді було написано українською, польською та єврейською (ідиш). А як звучить російське гасло, яке недавно лунало в Махачкалі - "Бей евреєв, спасай Россию", - зауважує Алфьоров.

Історик додає, що у нас має бути від політиків можливість бюджетування і створення продукту, який би описував нашу історію, бо у нас величезна історична каша.

"Нам треба зробити "смачний" державний продукт - українські мультики, канали Tik-Tok, You Tube, Instagram. Треба починати з дітей. Потрібно знімати класні історичні фільми. От недавно вийшов "Довбуш" - суперкласне кіно. Держава має зробити історичний канал. У нас є ресурси - заарештовані канали колишніх політиків. Дайте команду і історики зроблять канал, де розповідатимуть правду. І це не пропаганда", - каже військовий.