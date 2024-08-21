Вирвав волосся і дав з ноги в живіт: український рок-музикант жорстоко побив дівчину

Що відомо

"На жаль, з’ясувалася дуже неприємна і шокуюча інформація про вокаліста гурту. Я не можу підтримувати гурт, вокаліст якого не поважає принцип активної згоди та вдається до побиття жінок. Мені надіслали скріни з доказами побиття дівчини, а також історію постраждалої зґвалтування", - пише авторка каналу, оглядачка музичної індустрії і фронтвумен RYM Сата.

Зазначається, що кілька днів тому Віталій побив дівчину: душив її, вирвав волосся і вдарив в живіт в зоні матки, через що вона тепер не може нормально ходити.

У прикріплених скріншотах можна прочитати, через що зав'язалася сутичка. Постраждала пише про те, що посварилася з вокалістом групи, після чого він накинувся на неї. Вона не приховує своєї причетності до цього, проте наголошує, що бійку не починала.

Також дівчина показала довідку від лікаря після отриманих травм.

Розповідь постраждалої (Фото: me/sata_overdrive)

Крім того, дівчина оприлюднила у мережі ролик з детальною розповіддю того, що трапилось. У підписі до нього вона поцікавилась, чи варто їй віддавати заяву до поліції.

У коментарях юзери пишуть про те, що близько року тому Віталій був причетний до ще одного інциденту - зґвалтування дівчини, з якою на той момент мав стосунки. Вона також вийшла на зв'язок у соцмережах та розповіла, у чому була справа.

Коментарі юзерів під постом постраждалої (Фото: me/sata_overdrive)

На той момент постраждалій було 15 років, згодом лише виповнилося 16, і між нею та музикантом розпочалися стосунки.

Розповідь дівчини, яка мала стосунки з музикантом (Фото: me/sata_overdrive)

В один із вечорів, коли вони почали сильно сваритися, замість того, щоб заспокоїти дівчину, чоловік почав її цілувати, і лише на цьому не зупинився.

"Я в такому стані не могла дати активної згоди, і він цим прекрасно скористався або розцінив поцілунок як моє "так". Мені було боляче фізично, морально, але я не могла пручатись через неадекватний стан (сп'яніння та істерика, яка не встигла минути) та виправдання його в моїй голові прямо в моменті, адже я не могла повірити, що мій хлопець, в якого я була закохана по вуха, зі мною так вчинить", - написала дівчина.

"Я мовчала рік про це, і не знали навіть мої найближчі люди. Я намагалась виправдати його і не розповідала про це публічно, бо боялась, що мене саму в усьому звинуватять", - також зауважила вона.

Наразі, як пише дівчина, вона наважилася на цей крок, оскільки побачила історію про побиття. Тепер вона прагне дати розголос історії, аби поведінка вокаліста не стала загрозою для інших надалі.

Інша постраждала також наважилася розповісти подробиці (Фото: me/sata_overdrive)