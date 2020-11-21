Вирусы на пороге: как укрепить женский организм в период пандемии

Для здоровья женщины очень важно поддержать иммунную систему в период пандемии и сезонных простудных заболеваний. Иммунитет у женщин зависит не только от рациона питания и правильных полезных привычек, но и от гормонального фона.

Как объясняют медики, ослабить женский организм может любой дисбаланс, и, чтобы сохранить крепкий иммунитет во время сезонных заболеваний, нужно придерживаться нескольких простых правил. Об этом пишет Ivona.

Сон. Нормальный сон способствует восстановлению организму и балансу гормонов. Он дает возможность чувствовать себя бодрее и активнее. Для полноценного сна женщине нужно не менее 8 часов в проветренном помещении и без посторонних раздражителей.

Стрессы. Избежать стрессов в современном мире практически невозможно и ежедневно они атакуют женский организм. Короткий стресс дает возможность мобилизовать все силы, а вот длительный приводит к проблемам со здоровьем и истощению организма. Постарайтесь максимально избегать стрессов и восстановить баланс помогут прогулки на свежем воздухе, медитация, спорт, йога.

Гормональный баланс. Для женщин гормональный фон очень важен, и он часто нарушен в связи с приемами контрацептивов, после рождения ребенка, во время менопаузы. Повлиять на улучшение гормонального фона помогут специальные препараты и для этого нужно проконсультироваться с семейным врачом и получить рецепт.

Правильное питание. Осенний период – не самое удачное время для диет и женскому организму необходимо получать сбалансированное питание. Также стоит внимательно отнестись к работе кишечника и добавлять те продукты, которые будут стимулировать его нормальную работу.

Витамины. В период простудных заболеваний насыщение организма витаминами очень важно. Можно принимать специальные витаминно-минеральные комплексы, можно добавить только отдельные компоненты – это должен решить врач. Витамины добавят энергии, укрепят тонус и иммунитет, а также помогут справиться с осенней хандрой и упадком сил.

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