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Эти вирусы и бактерии вызывают рак: каждая пятая опухоль из-за них

Автор: Светлана Мащенко

Врачи рассказали, на какие микроорганизмы нужно проверяться, чтобы снизить риски онкологии

Врачи назвали вирусы и бактерии, которые провоцируют развитие опухолей в организме человека. Речь идет про такие вирусы, как герпес и папиллома (ВПЧ), а также бактерия хеликобактер пилори.

Медики говорят, что эти микроогранизмы провоцируют около 15-20% всех онкологических болезней - фактически каждую пятую опухоль. Об этом пишет lenta.ua

О том, что некоторые виды рака могут развиваться из-за наличия вирусов в организме, предположили еще в начале ХХ века. Так, в 1911 году биолог из США Фрэнсис Пайтон Раус заражал кур птичьей саркомой, полученной из опухолей птиц с раком. Ученый исключил бактериальные угрозы и решил, что причиной онкологии является некий онкогенный вирус. Этот вирус идентифицировали в 1940-х.

Позже стало понятно, что под угрозой и люди. К примеру, вирус папилломы человека (ВПЧ) может вызывать рак шейки матки - одного из самых распространенных видов женской онкологии. Ныне существуют эффективные препараты для вакцинации от вируса, что позволяет снизить риски.

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Не так давно была обнаружена связь между вирусом Эпштейна - Барра (герпес 4 типа) и некоторыми агрессивными видами рака - раком носоглотки, лимфомой Ходжкина, Т-клеточной лимфомой, лимфомой Беркитта и раком желудка. Но из-за герпеса рак развивается реже, чем из-за ВПЧ.

Существуют и бактерии, что могут вызывать рак. Например, хеликобактер пилори (Helicobacter pylori). Микроорганизм живет в желудке и ассоциируется с язвой и гастритом. Недавние исследования, проведенные в США, доказали связь между хеликобактер пилори и раком желудка.

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