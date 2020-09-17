Вирусы и бактерии: в обычном полотенце может оказаться опасный "коктейль"

Полотенца являются постоянным спутником обихода человека. Из-за пандемии коронавируса обычные полотенца стали заменять на одноразовые аналоги. Кроме того, оказалось, что через полотенце можно подцепить грибок, вирусы, бактерии, бородавки и даже экзему.

Врач-терапевт Георгий Саперо рассказал о главных опасностях, которые несут полотенце и сообщил, как часто их надо менять и стирать. Об этом говорится в статье на портале MbgLifestyle.

Как часто нужно стирать и менять полотенца

Банное полотенце нужно менять не реже, чем один раз в неделю. При высокой влажности это стоит делать чаще – два раза в неделю. Также стоит менять чаще во время болезни или сразу после.

Полотенца для лица и рук нужно менять каждые три дня. Как показывают исследования, фекальные бактерии есть на 80% полотенец, которые стирают реже, чем раз в три дня.

Стирать полотенца нужно в горячей воде, так как холодная не убивает все бактерии. Сушить полотенца нужно тщательно, до полного высыхания, так как именно во влажной среде они накапливают бактерии.

Людям с акне и чувствительной кожей, нужно менять и стирать полотенца ежедневно. Это существенно снизит возникновение различных высыпаний и раздражения.

Мочалку нужно стирать два раза в неделю. Ее специалисты рекомендуют именно стирать, а не просто мыть и отжимать.

Оставлять сушиться на крючках полотенца не рекомендуется, так как в таком положении ткань довольно долго остается влажной. Лучше всего расправить полотенце на сушилке.

После спортзала полотенце нужно заменить на чистое.

Можно ли использовать одно полотенце с близкими людьми

Специалисты утверждают, что пользоваться одним полотенцем допустимо только со своим партнером, так как вы спите в одной постели. Мочалкой делиться нельзя. Пользоваться одним полотенцем с детьми также не рекомендуется, так как на руках детей бактерий обычно намного больше, а руки они тщательно не вытирают.

Какие полотенца лучше всего использовать

Для банных процедур подходит лучше всего хлопковое полотенце. Также универсальными считаются полотенца из бамбука, так как они лучше всего впитывают влагу.

Для лица лучше всего использовать бамбуковые, так как они обладают антибактериальным эффектом, быстро сохнут и гипоаллергенные.

Для рук можно брать хлопчатобумажные полотенца – они быстро сохнут.

Махровые полотенца должны быть изготовлены из хорошей ткани, с толстым, средней длины хлопковым волокном.

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