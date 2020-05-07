Вирусолог дал прогноз по распространению коронавируса летом

Коронавирус в мире и Украине летом будет не такой активный, как сейчас. Но, как считают специалисты, замедление распространения коронавирусной инфекции связано не с негативным воздействием на COVID-19 тепла и солнечной радиации.

Так, по словам доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна, жертв коронавируса станет меньше из-за того, что у людей в теплое время года более сильный иммунитет к разнообразным болезням и вирусам.

"Это не потому что тепло или солнечный свет будут уничтожать тот вирус, который у нас находится внутри. Нет, конечно. У людей лучше иммунитет летом, люди дальше могут отходить друг от друга, нет такой сосредоточенности в помещениях, как это происходит зимой", - объяснил вирусолог в одном из интервью.

Альтштейн говорит, что многие его коллеги-медики также рассчитывают на то, что летом эпидемия коронавируса будет снижена во всех странах мира.

В то же время, эксперты уверяют: в ближайшее время у людей выработается иммунитет к COVID-19. Но самое главное сегодня - не забывать о простых правилах гигиены.

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