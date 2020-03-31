Вирус не передается дыханием: иммунолог рассказал, как остановить эпидемию COVID-2019

Коронавирус в Украине инфицировал уже 549 человек и количество заболевших продолжает расти. Уберечься от заражения во время пандемии поможет только строгие соблюдения карантинных мер, рекомендаций медиков и соблюдение правил гигиены.

Доктор медицины, иммунолог из японского Университета Киото Такаюки Миядзава опубликовал свои рекомендации о том, как снизить риск подхватить коронавирус. Работник посольства Японии в Украине Такаши Хирано перевел советы доктора медицины, и опубликовал текст на своей странице в Facebook.

Миядзава отмечает, что COVID-2019 не является неизвестным вирусом, он всего лишь версия уже известного SARS-CoV-1. Эти вирусы очень похожи между собой и меры противодействия против них весьма схожи.

"Сейчас важно остановить распространение. Многие люди не замечают, что они уже больны из-за отсутствия симптомов. Это опасно, ведь они бессознательно передают вирус. А другие могут умереть от подобной передачи. Нужно изменить восприятие. "Я уже могу быть инфицированным", "Никогда нельзя передавать вирус". Нужно думать так в первую очередь. Нужно сконцентрироваться на том, как не передать вирус другим, а не на том, чтобы не заразиться", - цитирует ученого Хирано.

Иммунолог отмечает, что вирус не передается через обычное дыхание, но передается кашлем или слюной. Если больные носят маски, то они мешают вирусу распространяться. Он добавляет, что дышать нужно носом, а не ртом. Если нужно дышать ртом – то не глубоко.

"Если вирус умножится в глубине твоих легких, то уже конец. Чаще всего вирус передается руками. Когда выходишь из дома, не нужно касаться глаз, носа, губ и рта. Если придется дотронуться, то помой руки сначала. Если нет умывальника, то мыть руки антисептиком, или тереть мокрыми салфетками. Если количество вируса становится 1/100, то его передача маловероятна", - утверждает врач.

Он дал еще несколько советов о том, как вести себя на улице и среди людей:

По поводу мест, где есть скопления людей, возможно вам страшно, но, если не очень шумно, нормально туда ходить.

Если говоришь с несколькими людьми, надевай маску!

Если ешь с кем-то, молчи и концентрируйся на еде и смакуй. Разговаривай после еды и уже с маской.

Когда возвращаешься домой, первым делом мой руки. Если есть антисептик возле дверей, сразу пользуйся. Мой ручки дверей.

Не пей алкоголь. Он сам по себе вреден. Кроме того, когда пьянеешь, говоришь активнее.

Купайся как можно раньше после возвращения домой.

Если города будут закрыты, то заведения питания закроются обязательно. И другие обанкротятся. Не думай, что это чужое дело.

И ты тоже когда-нибудь заболеешь. Чтобы спастись, питайся здорово. Спи хорошо. Перестань курить.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ВОЗ развенчали популярные мифы о коронавирусе.