Вирус не передается дыханием: иммунолог рассказал, как остановить эпидемию COVID-2019

Японский иммунолог рассказал, что может спасти человечество от COVID-2019
Коронавирус в Украине инфицировал уже 549 человек и количество заболевших продолжает расти. Уберечься от заражения во время пандемии поможет только строгие соблюдения карантинных мер, рекомендаций медиков и соблюдение правил гигиены.
Доктор медицины, иммунолог из японского Университета Киото Такаюки Миядзава опубликовал свои рекомендации о том, как снизить риск подхватить коронавирус. Работник посольства Японии в Украине Такаши Хирано перевел советы доктора медицины, и опубликовал текст на своей странице в Facebook.
Миядзава отмечает, что COVID-2019 не является неизвестным вирусом, он всего лишь версия уже известного SARS-CoV-1. Эти вирусы очень похожи между собой и меры противодействия против них весьма схожи.
"Сейчас важно остановить распространение. Многие люди не замечают, что они уже больны из-за отсутствия симптомов. Это опасно, ведь они бессознательно передают вирус. А другие могут умереть от подобной передачи. Нужно изменить восприятие. "Я уже могу быть инфицированным", "Никогда нельзя передавать вирус". Нужно думать так в первую очередь. Нужно сконцентрироваться на том, как не передать вирус другим, а не на том, чтобы не заразиться", - цитирует ученого Хирано.
Иммунолог отмечает, что вирус не передается через обычное дыхание, но передается кашлем или слюной. Если больные носят маски, то они мешают вирусу распространяться. Он добавляет, что дышать нужно носом, а не ртом. Если нужно дышать ртом – то не глубоко.
"Если вирус умножится в глубине твоих легких, то уже конец. Чаще всего вирус передается руками. Когда выходишь из дома, не нужно касаться глаз, носа, губ и рта. Если придется дотронуться, то помой руки сначала. Если нет умывальника, то мыть руки антисептиком, или тереть мокрыми салфетками. Если количество вируса становится 1/100, то его передача маловероятна", - утверждает врач.
Он дал еще несколько советов о том, как вести себя на улице и среди людей:
Напомним, ранее мы писали о том, что в ВОЗ развенчали популярные мифы о коронавирусе.