Вирус мутирует постоянно: эпидемиолог назвал сроки новой волны коронавируса в Украине

Он отметил, что вакцинация – прямой путь к тому, чтобы снизить негативные последствия заболевания. Однако не стоит обществу говорить, что вакцина убережет от самого заболевания.

"Самая главная мысль, которую должны доносить до общества о вакцинации, – не та, что человек, который вакцинируется, не заболеет. Он заболеть может, и это нормальный путь. Самая главная задача вакцинации – это на 98-99% снизить риски смертности и на 95% риски среднего и тяжелого течения болезни. Если мы говорим о пандемии, то мы можем это остановить только в том случае, если вакцинируем 65-70% всего населения земного шара. И тогда мы увидим значительное снижение заболеваемости", - объяснил Александрин.

Он добавил, что вирус мутирует постоянно, а значит, нужно быть готовыми к любому развитию пандемии.

"Вирус мутирует постоянно. На самом деле, если проанализировать научные исследования, то пандемию – может быть, не такую, как сейчас – ждали еще с 2001 года, когда была вспышка SARS CoV-1. Потом в 2006-2007 годах был MERS, и сейчас в 2020 году вспыхнул SARS CoV-2. Эту мутацию ожидали. Мы должны понимать, что мы живем в мире микроорганизмов, а не они в нашем. Наша задача – научиться с ними сосуществовать. Так как мы являемся источником обитания любого патогена, то их задача не убить все население и умереть при этом. Они хотят сосуществовать, как и мы", - объяснил специалист.

Александрин спрогнозировал новую волну коронавируса в Украине во второй половине сентября. И это связано не только с тем, что дети пойдут на учебу в закрытые коллективы, но и с низким уровнем вакцинации в стране.

"На сегодняшний день каждое государство, которое ответственно отнеслось к своим гражданам, в первую очередь вакцинировало группы риска. Возьмем Великобританию и сравним с Российской Федерацией – великолепные примеры, которые можно перенести на нашу страну. Если уровень заболеваемости и там, и там бьет рекорды, то в Великобритании, по сравнению с прошлым пиком заболеваемости прошлой зимой и весной, в 17 раз ниже уровень смертности, потому что охват вакцинопрофилактикой групп риска там выше 90%", - объяснил Александрин.

Он добавил, что в вакцинированных странах люди тоже болеют, но в более легких формах.

"Да, много болеет, но это преимущественно люди молодого возраста и дети, а они зачастую переносят болезнь в легкой и бессимптомной форме. Да, есть средняя и тяжелая, но это не так глобально, как было. В Российской Федерации тоже пик заболеваемости. Но за счет низкого охвата вакцинацией там очень высокая заболеваемость и смертность. Такую же ситуацию мы будем наблюдать в Украине. Я думаю, что это начнется во второй половине сентября, когда дети массово пойдут в закрытые коллективы", - объяснил эпидемиолог.