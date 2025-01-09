Вірастюк шокував заявою про одруження з коханою, яка народила йому двох синів

Український спортсмен і народний депутат Василь Вірастюк, який днями став батьком вп'яте, відверто розповів про те, чи планує він одружитися з Іриною Зінченко.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його коментар Славі Дьоміну в рамках програми "Слава ПРО".
Так, Вірастюк зазначив, що офіційно розлучився зі своєю другою дружиною Інною в грудні 2024 року.
"З приводу розлучення, вже офіційно розлучили, і це сталося 18 грудня 2024 року. Хоча попереднє рішення суду вже було на початку червня. Я настільки зрадів тоді, що написав пост, але, прочитавши цей пост, сторона позивача була незадоволена і подала апеляцію. Через це остаточне рішення довелося чекати ще пів року. Але нас уже остаточно розвели, офіційно", - зазначив стронгмен.
Також він прокоментував можливе весілля із Зінченко, яка за останні два роки народила йому двох дітей, - одружуватися він поки що не збирається.
"Про це ще рано говорити. З моєю коханою ми поки що про це не думали", - підкреслив він.
Нагадаємо, 50-річний Василь Вірастюк був двічі одружений. З 2003 по 2006 рік він був одружений зі Світланою Вірастюк, яка, на жаль, загинула в Туреччині на гірськолижному курорті.
Від цього шлюбу у спортсмена є син Адам, якому 21 рік.
З 2007 по 2024 рік він офіційно був у шлюбі з Інною. У шлюбі народилися сини Олег (16 років) та Олександр (8 років), проте Вірастюк неодноразово заявляв, що не був щасливим у цих стосунках.
Після початку повномасштабної війни стало відомо, що спортсмен розійшовся з другою дружиною і розпочав стосунки з дизайнеркою Іриною Зінченко, з якою був знайомий з 2019 року. За його словами, що сприйняв від'їзд Інни за кордон як зраду.
Зінченко народила Вірастюку двох синів: у 2023-му Володимира, а 6 січня 2025 року Ярослава.
Вірастюк із новою коханою Іриною Зінченко (скриншот)
Раніше ми розповіли про всіх жінок Василя Вірастюка.
Також Вірастюк уперше показав молодшу на 11 років кохану, яка народила йому четвертого сина.