Вірастюк шокував заявою про одруження з коханою, яка народила йому двох синів

Український спортсмен і народний депутат Василь Вірастюк, який днями став батьком вп'яте , відверто розповів про те, чи планує він одружитися з Іриною Зінченко.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його коментар Славі Дьоміну в рамках програми "Слава ПРО".

Так, Вірастюк зазначив, що офіційно розлучився зі своєю другою дружиною Інною в грудні 2024 року.

"З приводу розлучення, вже офіційно розлучили, і це сталося 18 грудня 2024 року. Хоча попереднє рішення суду вже було на початку червня. Я настільки зрадів тоді, що написав пост, але, прочитавши цей пост, сторона позивача була незадоволена і подала апеляцію. Через це остаточне рішення довелося чекати ще пів року. Але нас уже остаточно розвели, офіційно", - зазначив стронгмен.

Також він прокоментував можливе весілля із Зінченко, яка за останні два роки народила йому двох дітей, - одружуватися він поки що не збирається.

"Про це ще рано говорити. З моєю коханою ми поки що про це не думали", - підкреслив він.

Нагадаємо, 50-річний Василь Вірастюк був двічі одружений. З 2003 по 2006 рік він був одружений зі Світланою Вірастюк, яка, на жаль, загинула в Туреччині на гірськолижному курорті.

Від цього шлюбу у спортсмена є син Адам, якому 21 рік.

З 2007 по 2024 рік він офіційно був у шлюбі з Інною. У шлюбі народилися сини Олег (16 років) та Олександр (8 років), проте Вірастюк неодноразово заявляв, що не був щасливим у цих стосунках.

Після початку повномасштабної війни стало відомо, що спортсмен розійшовся з другою дружиною і розпочав стосунки з дизайнеркою Іриною Зінченко, з якою був знайомий з 2019 року. За його словами, що сприйняв від'їзд Інни за кордон як зраду.

Зінченко народила Вірастюку двох синів: у 2023-му Володимира, а 6 січня 2025 року Ярослава.

Вірастюк із новою коханою Іриною Зінченко (скриншот)