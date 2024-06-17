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Вірастюк публічно назвав Іво Бобула "товстим мішком гі*на": співак відреагував

Іво Бобул і Василь Вірастюк (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Український нардеп і стронгмен Василь Вірастюк у нещодавньому своєму інтерв’ю Славі Дьоміну образливо висловився у бік співака Іво Бобула, назвавши його "товстим мішком гі*на". Виконавець мовчати не став.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар артиста у "Сніданку з 1+1".

Іво Бобул відреагував на образу Вірастюка

Коментуючи образливі висловлювання спортсмена, виконавець заявив, що за них "дуже дорого можна заплатити".

"Хто він - Вірастюк? Образи, яку він мені наніс зі своїми друзями, я не забув. І ображати мене не треба ніколи, бо за це дуже дорого можна заплатити", - попередив артист.

Як приклад він навів українського боксера Олександра Усика, який, за словами Іво, тренується під його пісні.

"Чому Усик мені дзвонить? Він тренується під мої пісні. Я йому дзвоню. Кажу: "Братику, я тобі дуже вдячний. Хотів би, щоб мої пісні дали тобі сили, бо в них є вся сила народу". Є ж нормальні люди, правда? Чому не можна так?", - поцікавився співак.

 

Що відомо про конфлікт Бобула і Вірастюка

Конфлікт між Вірастюком і Бобулом стався через те, що у 2016 році спортсмен опублікував відео, де висміяв іменний номер співака в одному з готелів у Чернівцях.

У лютому 2023 року виконавець, коментуючи цей інцидент, охарактеризував поведінку Вірастюка як "свинську".

"У мене квартири немає у Чернівцях. І коли я приїжджаю, ексмер Чернівців Микола Федорук і директор готелю "Буковина" Валерій Чинуш вирішили зробити мені такий подарунок офіційно. У мене є документи", - пояснив Іво. 

"До мене з іронією не треба (ставитися, - Прим.ред). До мене треба з повагою. Я не той хлопчик для побиття. Іронією хай він займеться зі своєю дружиною. А до мене це має бути повага, тому що я - народний артист України", - додав він.

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