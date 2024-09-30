Віра Брежнєва розлютила українців цинічним вчинком: що сталося

Відому співачку Віру Брежнєву, яка нещодавно випустила кліп на українську пісню "Зупини", розкритикували у мережі за те, що вона знову звернулася до шанувальників російською мовою.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий пост у Instagram знаменитості.
Артистка вийшла на зв'язок із неприємною новиною - вона скасувала анонсований раніше тур. Цю заяву вона чомусь зробила російською мовою.
"Нещодавно я анонсувала тур, але у процесі підготовки виявилося, що організатори не виконали своїх зобов'язань", - зазначила у публікації Брежнєва.
Вона також розповіла, коли варто очікувати наступні виступи.
"Після деякої паузи, під час якої моя команда намагалася врятувати ситуацію, я змушена оголосити відміну туру, запланованого на листопад з вини організаторів. І планування нового - на весну", - сказано в повідомленні.
Співачка наголосила, що вона теж засмучена через цю новину, але з нетерпінням чекає нових зустрічей.
Тим часом фоловери Брежнєвої досить неоднозначно відреагували на публікацію, оскільки артистка знову перейшла на російську мову:
Інші припустили, що квитки на її концерт просто не продалися і, можливо, через цей виступи не відбудуться.
Співачка зараз (фото: instagram.com/ververa)
Нагадаємо, виконавиця, яка до 24 лютого 2022 року будувала кар'єру в Росії, після початку великої війни деякий час жила в Італії, де волонтерила в одному з пунктів гуманітарної допомоги. При цьому співати пісні російською не переставала.
Наприкінці липня 2023 року вона приїхала до Києва. Відомо, що у Брежнєвої та її колишнього чоловіка - композитора Костянтина Меладзе, який мовчить про війну, в українській столиці була нерухомість.
Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)