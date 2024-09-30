Віра Брежнєва розлютила українців цинічним вчинком: що сталося

Артистка вийшла на зв'язок із неприємною новиною - вона скасувала анонсований раніше тур. Цю заяву вона чомусь зробила російською мовою.

"Нещодавно я анонсувала тур, але у процесі підготовки виявилося, що організатори не виконали своїх зобов'язань", - зазначила у публікації Брежнєва.

Вона також розповіла, коли варто очікувати наступні виступи.

"Після деякої паузи, під час якої моя команда намагалася врятувати ситуацію, я змушена оголосити відміну туру, запланованого на листопад з вини організаторів. І планування нового - на весну", - сказано в повідомленні.

Співачка наголосила, що вона теж засмучена через цю новину, але з нетерпінням чекає нових зустрічей.

Як відреагували у мережі

Тим часом фоловери Брежнєвої досить неоднозначно відреагували на публікацію, оскільки артистка знову перейшла на російську мову:

"Тююю! Верунчик знову на російську мову перейшла?"

"А чому російською написано?"

"А чому кацапською мовою?"

"По Рашці в тур, бачу, їдете?"

"Віра, а Крим чий?"

"Згадала російську"

"Ви ж не можете визначитися, чиєї країни ви співачка. Може тому неприємність із концертами?".

Інші припустили, що квитки на її концерт просто не продалися і, можливо, через цей виступи не відбудуться.

Співачка зараз (фото: instagram.com/ververa)

Нагадаємо, виконавиця, яка до 24 лютого 2022 року будувала кар'єру в Росії, після початку великої війни деякий час жила в Італії, де волонтерила в одному з пунктів гуманітарної допомоги. При цьому співати пісні російською не переставала.

Наприкінці липня 2023 року вона приїхала до Києва. Відомо, що у Брежнєвої та її колишнього чоловіка - композитора Костянтина Меладзе, який мовчить про війну, в українській столиці була нерухомість.

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)