"Випала честь служити в час війни": у бою за Бахмут загинув офіцер і журналіст Володимир Мукан

На війні, у боях із російськими окупантами, загинув військовий ЗСУ, журналіст Володимир Мукан. Життя українського захисника обірвалося на найгарячішій ділянці фронту - у Бахмуті, під час виконання бойового завдання.
Про це 30 квітня повідомили близькі та колеги воїна у мережі.
Загибель журналіста та військового настала вчора, у суботу.
"29 квітня 2023 року в Бахмуті під час виконання бойового завдання героїчно загинув Володимир Мукан, молодший лейтенант ЗСУ", - йдеться у його акаунті на сторінці у Facebook.
Також у публікації повідомляється, що про дату та місце прощання з воїном інформацію буде оголошено пізніше.
Володимир Мукан, воїн ЗСУ та журналіст (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)
Якраз учора, незадовго до загибелі, Мукан виклав у мережі фото з Бахмута.
"Так виглядає земля там, де цілодобово стріляють, на 0. Засіяна металом, порохом, уламками та небезпекою... на десятиріччя", - підписав український захисник кадр.
Володимир Мукан показав фото з Бахмута, де продовжується оборона від російських окупантів (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)
Додамо, що Мукан близько тижня тому з гордістю написав, що став офіцером, хоча й не думав, що йому доведеться служити в лавах армії.
"Став офіцером Збройних Сил України! Ніколи не думав, що буду військовим. Але випала честь служити в час війни і отримати погон молодшого лейтенанта саме в зоні бойових дій на найгарячішому напрямі", - зазначав пан Володимир 21 квітня.
Володимир Мукан отримав звання молодший лейтенант ЗСУ (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)
Також він подякував командиру батальйону під позивним "Тринадцятий" і всім тим, хто "завжди підтримував мене та лишається пліч-о-пліч".
"Служу українському народу!" - написав Мукан.
Володимир Мукан (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)
Українці у коментарях до публікацій на сторінці пана Володимира сумують через загибель захисника, талановитого журналіста, зазначають, що трагічна звістка стала справжнім шоком. Звучать слова підтримки його рідним та близьким, вдячності за мужність у відсічі ворожої інтервенції, за хоробрість у захисті батьківщини від російських загарбників.
Володимир Мукан (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)
Володимир Мукан народився у Черкасах, але проживав у Києві. До того як зі зброєю в руках став на захист України від російських окупантів, працював журналістом у багатьох виданнях, вів авторську передачу про авто та захоплювався мотоциклетним спортом, а також ретромашинами.
Навчався в Університеті ім. Тараса Шевченка на філолога також працював в Університеті державної фіскальної служби України, ECO CARS, Old Car Land (Всеукраїнський фестиваль ретро техніки).
У пана Володимира залишилася дружина, вдома на нього чекала дружина.
Володимир Мукан, журналіст та захисник України (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)
Раніше повідомлялося, що в районі Кремінної загинув Олександр Бондаренко, журналіст та захисник України.
Нагадаємо, що на війні загинув учасник популярної української рок-групи - Андрій Касенюк захищав Україну у званні командира відділення артрозвідки.