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"Випала честь служити в час війни": у бою за Бахмут загинув офіцер і журналіст Володимир Мукан

Колаж РБК-Україна: Володимир Мукан, український захисник та журналіст
Автор: Володимир Костирін

На війні, у боях із російськими окупантами, загинув військовий ЗСУ, журналіст Володимир Мукан. Життя українського захисника обірвалося на найгарячішій ділянці фронту - у Бахмуті, під час виконання бойового завдання.

Про це 30 квітня повідомили близькі та колеги воїна у мережі.

Загибель журналіста та військового настала вчора, у суботу.

"29 квітня 2023 року в Бахмуті під час виконання бойового завдання героїчно загинув Володимир Мукан, молодший лейтенант ЗСУ", - йдеться у його акаунті на сторінці у Facebook.

Також у публікації повідомляється, що про дату та місце прощання з воїном інформацію буде оголошено пізніше.

Володимир Мукан, воїн ЗСУ та журналіст (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)

Якраз учора, незадовго до загибелі, Мукан виклав у мережі фото з Бахмута.

"Так виглядає земля там, де цілодобово стріляють, на 0. Засіяна металом, порохом, уламками та небезпекою... на десятиріччя", - підписав український захисник кадр.

Володимир Мукан показав фото з Бахмута, де продовжується оборона від російських окупантів (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)

Додамо, що Мукан близько тижня тому з гордістю написав, що став офіцером, хоча й не думав, що йому доведеться служити в лавах армії.

"Став офіцером Збройних Сил України! Ніколи не думав, що буду військовим. Але випала честь служити в час війни і отримати погон молодшого лейтенанта саме в зоні бойових дій на найгарячішому напрямі", - зазначав пан Володимир 21 квітня.

Володимир Мукан отримав звання молодший лейтенант ЗСУ (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)

Також він подякував командиру батальйону під позивним "Тринадцятий" і всім тим, хто "завжди підтримував мене та лишається пліч-о-пліч".

"Служу українському народу!" - написав Мукан.

Володимир Мукан (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)

Українці у коментарях до публікацій на сторінці пана Володимира сумують через загибель захисника, талановитого журналіста, зазначають, що трагічна звістка стала справжнім шоком. Звучать слова підтримки його рідним та близьким, вдячності за мужність у відсічі ворожої інтервенції, за хоробрість у захисті батьківщини від російських загарбників.

  • Царство небесне захиснику України! Герої не вмирають!
  • Царство Небесне.... Вічна пам'ять
  • Який жах та біль… Світла пам'ять Герою…
  • Не може бути!
  • О Боже, ні! Щирі співчуття...
  • Не віриться... Царство Небесне!
  • Що за жесть, всього кілька днів тому - щасливий, націлений. Тож повірити неможливо. Вічна пам'ять Володі! Дуже боляче
  • Володя, як же так…
  • Вічна пам'ять Володі! Дуже боляче
  • Ох. Мої співчуття всім близьким та рідним.
  • Світла пам'ять та царство небесне!
  • Який жах…. не віриться…. не хочу вірити…. Спочивай з Богом! Дякую тобі, Володю! Дякую, герой! Вічна тобі пошана та пам'ять у наших серцях! З теплом і вдячністю згадуватиму тебе завжди! Не можу повірити .... Який сум і біль ...
  • Невимовно сумно... Навіки Слава Герою!

Володимир Мукан (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)

Володимир Мукан народився у Черкасах, але проживав у Києві. До того як зі зброєю в руках став на захист України від російських окупантів, працював журналістом у багатьох виданнях, вів авторську передачу про авто та захоплювався мотоциклетним спортом, а також ретромашинами.

Навчався в Університеті ім. Тараса Шевченка на філолога також працював в Університеті державної фіскальної служби України, ECO CARS, Old Car Land (Всеукраїнський фестиваль ретро техніки).

У пана Володимира залишилася дружина, вдома на нього чекала дружина.

Володимир Мукан, журналіст та захисник України (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)

Раніше повідомлялося, що в районі Кремінної загинув Олександр Бондаренко, журналіст та захисник України.

Нагадаємо, що на війні загинув учасник популярної української рок-групи - Андрій Касенюк захищав Україну у званні командира відділення артрозвідки.

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