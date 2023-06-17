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На випадок зимового блекауту. Який купити повербанк зараз, щоб потім не переплачувати

Як вибрати повербанк (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Попри те, що зараз українці не мають проблем з електропостачанням, нас вже ж попереджають про таку ймовірність взимку. Відповідно всі придбані акумулятори, лампи та портативні зарядки ще можуть знадобитися.

А якщо ви ще не придбали якісний повербанк, як це зробити - читайте нижче на Styler.

На що звертати увагу при виборі

  • Ємність батареї

Чим більша ємність повербанка, тим більше пристроїв він зможе заряджати. Водночас ємність впливає також на його вагу та розмір.

Підзарядити смартфон протягом дня допоможуть моделі ємністю 5 000-9 999 мАг, а акумулятори на 10 000 мАг можна сміливо брати з собою в подорож на 2-3 дні.

Для багатоденного використання без додаткового заряджання вибирайте потужні повербанки від 20 000 до 30 000 мАг у міцному металевому корпусі.

  • Функціонал

Сьогодні є широкий вибір повербанків залежно від цілей використання. Тому перед купівлею точно визначте, для чого він вам потрібен.

Якщо потребуєте швидкої зарядки телефона, вибирайте повербанк з підтримкою швидкого заряджання. Однак ця функція працюватиме лише у випадку, якщо ваш гаджет підтримує її.

Якщо не любите носити із собою дроти, віддавайте переваги моделям із бездротовою зарядкою.

А якщо вам потрібно заряджати кілька пристроїв одночасно, шукайте повербанки із кількома вхідними роз'ємами та більшою ємністю акумулятора.

  • Спосіб заряджання

Як і будь-який інший портативний акумулятор, повербанки потрібно час від часу заряджати. Як часто - залежить від його ємності та обсягів використання.

Сьогодні на ринку представлені моделі з двома типами зарядки:

  • від мережі: USB Type-C та Micro-USB
  • від сонячної енергії

Варто зазначити, що сонячні батареї в повербанках зазвичай досить маленькі для швидкої зарядки, тому це може займати багато часу.

Ідеальним вибором стане акумулятор, який підтримує декілька типів заряджання.

Скільки зараз коштують повербанки

У період відключень світла на портативні зарядки різко зріс попит і відповідно й ціни. Разом із тим деякі моделі були по-справжньому дефіцитними.

Однак зараз ситуація стабілізувалася, тому цілком можливо придбати повербанк у межах 500 гривень. Водночас зважайте на те, що від ємності залежить вартість зарядки: чим вона більша - тим вища ціна.

Якщо сума перевищує 2 000-3 000 гривень, тоді повербанк можна використовувати не лише для побутового заряджання телефона.

Нижче наведено середні ціни на популярні моделі повербанків:

Скриншоти: hotline.ua

Раніше ми розповідали, як вибрати повербанк для різних пристроїв.

Читайте також, як не дати акумулятору "вбити" батарею вашого телефона.

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