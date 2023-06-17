На випадок зимового блекауту. Який купити повербанк зараз, щоб потім не переплачувати

Попри те, що зараз українці не мають проблем з електропостачанням, нас вже ж попереджають про таку ймовірність взимку. Відповідно всі придбані акумулятори, лампи та портативні зарядки ще можуть знадобитися.
А якщо ви ще не придбали якісний повербанк, як це зробити - читайте нижче на Styler.
Чим більша ємність повербанка, тим більше пристроїв він зможе заряджати. Водночас ємність впливає також на його вагу та розмір.
Підзарядити смартфон протягом дня допоможуть моделі ємністю 5 000-9 999 мАг, а акумулятори на 10 000 мАг можна сміливо брати з собою в подорож на 2-3 дні.
Для багатоденного використання без додаткового заряджання вибирайте потужні повербанки від 20 000 до 30 000 мАг у міцному металевому корпусі.
Сьогодні є широкий вибір повербанків залежно від цілей використання. Тому перед купівлею точно визначте, для чого він вам потрібен.
Якщо потребуєте швидкої зарядки телефона, вибирайте повербанк з підтримкою швидкого заряджання. Однак ця функція працюватиме лише у випадку, якщо ваш гаджет підтримує її.
Якщо не любите носити із собою дроти, віддавайте переваги моделям із бездротовою зарядкою.
А якщо вам потрібно заряджати кілька пристроїв одночасно, шукайте повербанки із кількома вхідними роз'ємами та більшою ємністю акумулятора.
Як і будь-який інший портативний акумулятор, повербанки потрібно час від часу заряджати. Як часто - залежить від його ємності та обсягів використання.
Сьогодні на ринку представлені моделі з двома типами зарядки:
Варто зазначити, що сонячні батареї в повербанках зазвичай досить маленькі для швидкої зарядки, тому це може займати багато часу.
Ідеальним вибором стане акумулятор, який підтримує декілька типів заряджання.
У період відключень світла на портативні зарядки різко зріс попит і відповідно й ціни. Разом із тим деякі моделі були по-справжньому дефіцитними.
Однак зараз ситуація стабілізувалася, тому цілком можливо придбати повербанк у межах 500 гривень. Водночас зважайте на те, що від ємності залежить вартість зарядки: чим вона більша - тим вища ціна.
Якщо сума перевищує 2 000-3 000 гривень, тоді повербанк можна використовувати не лише для побутового заряджання телефона.
Нижче наведено середні ціни на популярні моделі повербанків:
Скриншоти: hotline.ua
Раніше ми розповідали, як вибрати повербанк для різних пристроїв.
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