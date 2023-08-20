На випадок блекауту восени 2023: що купити вже зараз і скільки коштують товари

Торішній опалювальний сезон став найскладнішим за всі роки незалежності України. Через часті атаки росіян на енергоносії мільйони українців залишались без тепла, світла та зв'язку.
Про те, чи буде блекаут цієї осені, та чим уже потрібно запастись українцям, розповідаємо у матеріалі нижче.
Практично усі експерти закликають українців бути готовим до складної осені. Саме тому військові адміністрації областей уже проводять наради та розроблять кілька планів реагування на випадок масових атак на енергоносії.
"Наступний опалювальний сезон буде важким. Ми не маємо ілюзій щодо намірів країни-агресора. "Укренерго" забезпечує свої підстанції обладнанням і матеріалами для відновлення, щоб збільшити доступну потужність в магістральних мережах Львівщини. Місцеві компанії роблять все можливе для підготовки своїх обʼєктів. Ймовірність нових атак висока, значить високою має бути наша готовність до можливих вимушених відключень", - заявив начальник Львівської ОВА (ОДА) Максим Козицький у Facebook.
У Києві навіть запланували тренування, мета яких - перевірити готовність системи життєзабезпечення міста в разі блекауту.
"У серпні проведемо тренування щодо стійкості системи життєзабезпечення міста під час блекауту. Такі штабні тренування регулярно робимо - готуємося до різного розвитку подій, зокрема й з найгіршими умовами… У минулу зиму ми входили як у невідомість, в майбутню - розуміємо, що нас може очікувати та наскільки може бути нелегко", - зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в інтерв’ю виданню Вечірній Київ.
Українцям варто зробити завчасно запаси найнеобхідніших товарів, адже у випадку тотального блекауту кілька днів можуть не працювати магазини, аптеки та інші торгові мережі.
Мінімальний набір на осінь*:
*За основу взято середні ціни на топових платформ для продажу товарів - Rozetka та Епіцентр.
Обов'язково треба мати зібрану аптечку із базовими ліками та специфічними препаратами, які потрібні конкретній людини.
Також треба зібрати набір продуктів з розрахунку на 5-7 днів:
Нагадаємо, що треба зробити запас питної води з розрахунку 1,5-2 л на особу на 1 добу. Потрібно враховувати, що блекаут може тривати 3 і більше днів. Подбайте і про технічну воду - від 5 л на особу на день.
Завчасно придбайте теплий одяг, ковдри та покривала.
Якщо у вашому приміщенні можна встановити буржуйку, то подбайте і по твердопаливні брикети чи дрова. Про те, які зараз ціни на дрова, ми розповідали тут.
Читайте також про те, чи буде інтернет та мобільний зв'язок у випадку блекауту.
Раніше ми писали про те, що в Києві розроблено 15 сценаріїв на випадок блекауту.