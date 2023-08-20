На випадок блекауту восени 2023: що купити вже зараз і скільки коштують товари

Чи прогнозують експерти блекаут

Практично усі експерти закликають українців бути готовим до складної осені. Саме тому військові адміністрації областей уже проводять наради та розроблять кілька планів реагування на випадок масових атак на енергоносії.

"Наступний опалювальний сезон буде важким. Ми не маємо ілюзій щодо намірів країни-агресора. "Укренерго" забезпечує свої підстанції обладнанням і матеріалами для відновлення, щоб збільшити доступну потужність в магістральних мережах Львівщини. Місцеві компанії роблять все можливе для підготовки своїх обʼєктів. Ймовірність нових атак висока, значить високою має бути наша готовність до можливих вимушених відключень", - заявив начальник Львівської ОВА (ОДА) Максим Козицький у Facebook.

У Києві навіть запланували тренування, мета яких - перевірити готовність системи життєзабезпечення міста в разі блекауту.

"У серпні проведемо тренування щодо стійкості системи життєзабезпечення міста під час блекауту. Такі штабні тренування регулярно робимо - готуємося до різного розвитку подій, зокрема й з найгіршими умовами… У минулу зиму ми входили як у невідомість, в майбутню - розуміємо, що нас може очікувати та наскільки може бути нелегко", - зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в інтерв’ю виданню Вечірній Київ.

Інфографіка slovoidilo.ua

Що треба купити на випадок блекауту і які середні ціни

Українцям варто зробити завчасно запаси найнеобхідніших товарів, адже у випадку тотального блекауту кілька днів можуть не працювати магазини, аптеки та інші торгові мережі.

Мінімальний набір на осінь*:

павербанки - 750 грн

ручні ліхтарики - 250 грн

газові пальники - 700 грн

газові балони до пальників - 275 грн (за комплект із 4 шт. по 320 мл)

парафінові свічки - 14,90 грн за шт.

сірники та запальнички - від 9 грн та 12 грн, відповідно

набір батарейок - 127 грн за 10 шт.

сухий спирт - 90 грн за 8 таблеток

"сухий шампунь" - 72 грн за флакон (75 мл)

вологі серветки - 50 грн за 120 шт.

грілка - 300 грн

термобілизна - 525 грн за комплект

зарядна портативна станція - від 4 тис. грн (за бажанням)

портативний радіоприймач - від 299 грн (за бажанням)

*За основу взято середні ціни на топових платформ для продажу товарів - Rozetka та Епіцентр.

Ручний ліхтарик можна купити за ціною від 249,90 грн (скриншот)

Обов'язково треба мати зібрану аптечку із базовими ліками та специфічними препаратами, які потрібні конкретній людини.

Також треба зібрати набір продуктів з розрахунку на 5-7 днів:

м’ясні, рибні, овочеві консерви

сублімовані продукти (каші, які треба заливати окропом)

хлібці, печиво, сухарі

сухофрукти

горішки

батончики

шоколад

Нагадаємо, що треба зробити запас питної води з розрахунку 1,5-2 л на особу на 1 добу. Потрібно враховувати, що блекаут може тривати 3 і більше днів. Подбайте і про технічну воду - від 5 л на особу на день.

Завчасно придбайте теплий одяг, ковдри та покривала.

Ціни на свічки у мережі Епіцентр (скриншот)

Якщо у вашому приміщенні можна встановити буржуйку, то подбайте і по твердопаливні брикети чи дрова. Про те, які зараз ціни на дрова, ми розповідали тут.