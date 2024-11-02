Вінтажні яблука. 6 найстаріших продуктів Apple, які можна купити сьогодні

Професійний дисплей XDR

Apple випустила Pro Display XDR у грудні 2019 року, тому цього року йому виповниться п'ять років. Ціна на монітор високого класу починається від 4 999 доларів, він оснащений екраном розміром 32 дюйми з роздільною здатністю 6K, але в нього немає вбудованої камери та динаміків.

У грудні 2022 року Марк Гурман із Bloomberg заявив, що Apple працює над кількома новими зовнішніми моніторами, включаючи оновлену версію Pro Display XDR, яка буде оснащена кремнієвим чіпом Apple, як і Studio Display із чіпом A13. Однак неясно, коли вийде новий Pro Display XDR або які нові функції будуть у нього.

Професійний дисплей XDR (фото: MacRumors)

HomePod mini

Випущений у листопаді 2020 року, HomePod mini також майже виповнилося чотири роки. Менший динамік із підтримкою Siri не отримував жодних оновлень обладнання з моменту запуску, хоча у листопаді 2021 року він отримав варіанти кольору Blue, Orange та Yellow, а Space Gray був замінений на практично ідентичний Midnight кілька місяців тому.

У лютому 2023 року аналітик Apple Мінг-Чі Куо заявив, що масові поставки HomePod mini другого покоління почнуться в другій половині 2024 року, але неясно, чи ця інформація вірна, оскільки останнім часом жодних чуток про HomePod mini не було.

HomePod mini (фото: MacRumors)

AirPods Max

Випущені у грудні 2020 року, AirPods Max цього року відзначать свій чотирирічний ювілей. З того часу повнорозмірні навушники Apple не отримували жодних оновлень обладнання і, як і раніше, продаються за ціною 549 доларів в інтернет-магазині. Доступні п'ять колірних варіантів.

AirPods Max (фото: MacRumors)

SuperDrive

Представлений разом із оригінальним MacBook Air у 2008 році, USB SuperDrive - це зовнішній привід CD/DVD. Він, як і раніше, доступний в інтернет-магазині Apple за 79 доларів, але для його використання з сучасним MacBook вам знадобиться адаптер USB-A - USB-C.

SuperDrive (фото: MacRumors)

EarPods With 3.5mm Plug

Apple видалила роз'єм для навушників з iPhone, починаючи з iPhone 7 та iPhone 7 Plus ще в 2016 році, але продовжує продавати дротові EarPods з 3,5-мм штекером для навушників. Ви також можете придбати EarPods з Lightning або USB-C.

EarPods With 3.5mm Plug (фото: MacRumors)

30-Pin to USB Cable

Все ще користуєтесь старим iPod чи iPhone? Apple подбала про вас, запропонувавши кабель USB-30 із революційною технологією USB 2.0 початку 2000-х років.

30-Pin to USB Cable (фото: MacRumors)

Mac Pro Security Lock Adapter

Бажаєте зберегти свій Mac Pro 2013 року в безпеці у 2024 році? Адаптер Apple за 49 доларів дозволить вам прикріпити до комп'ютера сумісний замок Kensington.

Mac Pro Security Lock Adapter (фото: MacRumors)

Link Bracelet

Apple не оновлювала браслет Link із нержавіючої сталі з моменту виходу оригінальних Apple Watch у 2015 році. Ремінець, як і раніше, продається в оригінальних розмірах 38 мм і 42 мм за ціною 449 доларів.

Link Bracelet (фото: MacRumors)