Виновник смертельного ДТП на Майдане пытается уйти от ответственности: происходит что-то странное

В Киеве на Майдане Независимости произошло смертельное ДТП. Внедорожник Юрия Назаренко вылетел на пешеходную часть возле подземного перехода и сбил несколько человек. Погибли две женщины и пострадала семья с младенцем.

Водителя после аварии сразу проверили на драгере и следов алкоголя не было обнаружено. Позже стало известно, что у Назаренко были проблемы со здоровьем и он просто потерял сознание за рулем. По данным источников издания OBOZREVATEL, виновник аварии пытается уйти от ответственности и даже подключил какие-то влиятельные связи из прошлого.

По словам источника, у Назаренко в течение нескольких часов после аварии не были взяты пробы для анализа на наркотики. Его почему-то не повезли в больницу по протоколу, на Петра Запорожца, 20, а отвезли туда, где он проходил лечение ранее. В правоохранительных органах неофициально сказали, что токсикологию все же сделали, но не уточнили где и когда. И отметили, что тест на наркотики можно делать даже неделю спустя. Будет изучаться медицинская документация Назаренко и какие лекарства он принимал, есть ли там такие, которые могли повлиять на его состояние.

Во время досудебного заседания по избранию меры пресечения Назаренко, адвокат заявил, что материальная помощь будет оказана всем пострадавшим. А вот источники утверждают, что речь идет фактически о подкупе и якобы уже такие попытки предпринимаются. Однако подтвердить эту информацию пока не удалось.

Кроме того, выяснилось, что Юрий Назаренко долгое время был на госслужбе. Он занимал пост начальника Управления стратегии реформирования экономики и стратегического планирования Департамента экономической политики Секретариата Кабинета министров Украины. С 2005 по 2007 год он был заместителем министра КМУ при Януковиче, который занимал в то время пост премьер-министра. Также несколько лет Назаренко работал в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондового рынка. В 2014 году его люстрировали.

Кроме того, он является совладельцем ООО "Нокс Тревел", на которую зарегистрировано две базы отдыха в Затоке. Назаренко владеет тремя квартирами в Киеве, местом в паркинге, двумя домами в Киевской и Черниговской областях и несколькими участками.

Напомним, ранее мы писали о том, что виновника смертельного ДТП на Майдане сильно избили очевидцы аварии.