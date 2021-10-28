Виновник ДТП в Харькове отказывается говорить, а его отец посылает в жо*у журналистов: новые детали

Что с допросом?

"На сегодня задержанный помещен в изолятор временного содержания, ему следователями и прокурором вручено подозрение. Он ничего на допросе не говорит, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины. Это его законное право. Но следствие расценивает это, как нежелание сотрудничать. Возможно, это такая линия защиты от его адвокатов. Но я хочу сказать, что доказательств достаточно", - сказал заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей Чиж.

У подростка взяли биологические образцы, также назначена экспертиза для определения его состояния в момент совершения преступления.

Отец посылает журналистов

Интересно, что отец Николая твердит, что его сын ударился головой и вообще не помнит, был ли он за рулем. Он бьет на то, что в машине было еще трое молодых людей - два парня и одна девушка. Напомним, все они сейчас в больнице с тяжелыми травмами. А водитель Chevrolet, которого просто разорвало на бешеной скорости несущаяся Infiniti, умер. И человека не вернуть. Вместо извинений пострадавшим и семье погибшего отец Николая обещает проблемы журналистам, которые осмелились у него что-либо спрашивать.

"Пошла в жо*у!" – сказал мне сегодня папик Коленьки. Возмутился папик, что на сынулю много грязи вылили в соцсетях и СМИ - о стрельбе, езде на красный, из-за двойной полосы и протоколов полиции. Нет тебе: "Сочувствуем погибшим, переживаем за пострадавших, дадим Коленьке по жопе". Проблемы пообещал мне вместо этого", - написала в Facebook журналистка ICTV Татьяна Доцяк.

Видео страшного момента аварии можно посмотреть по ссылке.

Место смертельной аварии в Харькове (фото: facebook.com/tetyana.dotsya)

Напомним, что 28 октября Николаю Харьковскому, который устроил кровавую аварию в Харькове на "Инфинити", изберут меру пресечения. Учитывая, что он несовершеннолетний, в случае его вины ему грозит до 8 лет заключения.

До этого 16-летний парень уже имел проблемы с законом. В свои 14 лет он стрелял в пневмата в женщину, которая пришла заступиться за свою дочь, которую он оскорблял. Учитывая эти факты прокуроры будут просить сегодня заключения молодого парня под стражу.