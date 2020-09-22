Под Винницей пьяный депутат наехал на двух девушек: давил на газ вместо тормоза

В селе Мыляш Винницкой области пьяный депутат наехал на двух девушек на мотоцикле. Одна из них умерла, ей было всего 20 лет. Вместо того, чтобы сбавить скорость, депутат смеялся и еще дал по газам.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

На мотоцикле находились две девушки 20 и 15 лет. Несовершеннолетней украинке удалось выжить, но сейчас она в больнице с серьезными травмами. Жители села после аварии едва не устроили самосуд над депутатом сельсовета.

Погибшей Вале было всего 20 лет, сзади сидела ее подружка - 15-летняя Наталия. Мама Вали находится в шоке и без ума от горя.

"Мы ехали по дороге, вдруг нам на встречу, на нашу полосу выехал внедорожник. За рулем сидел мужчина. Он смеялся и добавил скорости. Мы дали по тормозам и он влетел прямо на нас", - рассказала Наталия.

За рулем джипа был 59-летний житель соседнего села, депутат сельсовета. По словам Наталии, от него пахло алкоголем очень сильно, он едва мог ходить.

По словам односельчан, депутат очень влиятельный человек с деньгами. Он постоянно ездит пьяный и уверен в своей безнаказанности.

Под Винницей пьяный депутат наехал на двух девочек

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