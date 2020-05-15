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Под Винницей от коронавируса умер священник: вся семья заражена

STYLERЖизнь    15.05.2020 - 08:54
Под Винницей от коронавируса умер священник: вся семья заражена
Под Винницей от коронавируса скончался священник (фото: РБК-Украина)

В Винницкой области священник заразил всю семью коронавирусом, а сам скончался

В Винницкой области коронавирусом заболел 49-летний священник УПЦ МП. К сожалению, болезнь у мужчины протекала в тяжелой форме и он скончался от осложнений. Это уже седьмая смерть от вируса в области. Об этом сообщили на сайте Винницкой епархии.

Заболевание COVID-19 также диагностировано у жены священнослужителя и его троих детей.

Как сообщил заведующий отделом эпиднадзора Винницкого областного лабораторного центра Минздрава Украины Степана Томин, болезнь у служителя церкви определили еще 5 мая. Он очень тяжело болел с этой даты.

Отметим, что после пасхальных праздников после посещения церквей заболеваемость коронавирусом в Украине резко пошла вверх, хотя правительство просило людей воздержаться от похода на службы в праздничные дни.

За последние 24 часа Минздрав зафиксировал 422 новых случая и 427 выздоровлений. Общее количество инфицированных достигло 16847 человек, за все время пандемии в стране умерли от осложнений болезни 456 пациентов, вылечились 4143. Уровень летальности COVID-19 в Украине составляет 2,7%.

Как мы ранее писали, украинские церкви просят ослабить карантин для прихожан.

Автор: Мария Соловей

Теги Новости Украины Коронавируссвященник
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