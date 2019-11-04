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В Виннице водитель не пропустил пешехода, а потом избил его: видео

STYLERЖизнь    04.11.2019 - 19:04
В Виннице водитель не пропустил пешехода, а потом избил его: видео
В Виннице водитель избил пешехода (Коллаж РБК-Украина)

Водитель нарушил правила, а потом еще и набросился на пешехода с кулаками

В Виннице водитель автомобиля BMW набросился на пешехода, которого перед этим не пропустил на пешеходном переходе. Инцидент произошел в центре города, на улице Соборной и факт нарушения попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает портал Myvin.com.ua.

Как видно на кадрах видео, инцидент произошел несколько дней назад. Водитель автомобиля BMW черного цвета нарушил правила дорожного движения и не стал пропускать молодую пару, парня и девушку на пешеходном переходе, который не регулировался светофором. Он просто промчался прямо перед ними. Молодой человек хлопнул ладонью по заднему крылу машины.

Водитель остановился сразу за пешеходным переходом, развернулся через трамвайные пути, догнал молодого человека и нанес ему несколько ударов. После этого он сел в машину, развернулся на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.

Данный инцидент обсудили на сессии городского совета, и мэр города Винницы Сергей Моргунов потребовал наказать нарушителя.

"Я считаю, что этот случай явно недопустим. Я требую, чтобы полиция немедленно разобралась в этой ситуации и привлекла водителя к ответственности. За такие вещи в Виннице надо жестко наказывать", - сказал Моргунов.

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