В Виннице толпа подростков избила скейтера: позже трое нападавших записали извинения

В сети появилось видео, на котором видно, как более десяти подростков сначала угрожали, а затем и избили скейтера в скейт-парке в Центральном городском парке им. М. Леонтовича. Когда нападавшие осознали, что за это им светит реальный тюремный срок, то записали извинения.
Видео нападения на 18-летнего парня опубликовал Telegram-канал "Perepichka News".
Местные СМИ пишут, что пострадавший находится в больнице с многочисленными травмами. Скейтеры через соцсети нашли всех участников нападения и готовятся отомстить за своего друга, если виновных не привлекут к ответственности.
Правоохранители установили четырех активных участников драки. Ими оказались четверо жителей Винницы, трем из них 16 лет и одному - 18.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК (хулиганство). Данная санкция статьи предусматривает лишение свободы до 4 лет. Правоохранители устанавливают всех участников избиения.
Напомним, под Киевом девушки избили подругу при маленьком ребенке. Сначала они выясняли конфликт словесно, а потом дело дошло и до драки. Девушку били даже ногами.
Мы также писали о том, что в Днепре до полусмерти избили известную активистку Наталью Эшонкулову. Женщине сломали нос и выбили зубы.