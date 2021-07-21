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В Виннице толпа подростков избила скейтера: позже трое нападавших записали извинения

Автор: Роман Мирончук

В сети появилось видео, на котором видно, как более десяти подростков сначала угрожали, а затем и избили скейтера в скейт-парке в Центральном городском парке им. М. Леонтовича. Когда нападавшие осознали, что за это им светит реальный тюремный срок, то записали извинения.

Видео нападения на 18-летнего парня опубликовал Telegram-канал "Perepichka News".

Местные СМИ пишут, что пострадавший находится в больнице с многочисленными травмами. Скейтеры через соцсети нашли всех участников нападения и готовятся отомстить за своего друга, если виновных не привлекут к ответственности.

Правоохранители установили четырех активных участников драки. Ими оказались четверо жителей Винницы, трем из них 16 лет и одному - 18.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК (хулиганство). Данная санкция статьи предусматривает лишение свободы до 4 лет. Правоохранители устанавливают всех участников избиения.

Напомним, под Киевом девушки избили подругу при маленьком ребенке. Сначала они выясняли конфликт словесно, а потом дело дошло и до драки. Девушку били даже ногами.

Мы также писали о том, что в Днепре до полусмерти избили известную активистку Наталью Эшонкулову. Женщине сломали нос и выбили зубы.

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Винницаизбиение