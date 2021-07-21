В Виннице толпа подростков избила скейтера: позже трое нападавших записали извинения

В сети появилось видео, на котором видно, как более десяти подростков сначала угрожали, а затем и избили скейтера в скейт-парке в Центральном городском парке им. М. Леонтовича. Когда нападавшие осознали, что за это им светит реальный тюремный срок, то записали извинения.

Местные СМИ пишут, что пострадавший находится в больнице с многочисленными травмами. Скейтеры через соцсети нашли всех участников нападения и готовятся отомстить за своего друга, если виновных не привлекут к ответственности.

Правоохранители установили четырех активных участников драки. Ими оказались четверо жителей Винницы, трем из них 16 лет и одному - 18.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК (хулиганство). Данная санкция статьи предусматривает лишение свободы до 4 лет. Правоохранители устанавливают всех участников избиения.