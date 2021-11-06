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В Виннице пьяный россиянин снял флаг Украины и жестко поплатился

Автор: Тетяна Самарук

В Виннице задержали мужчину, который снял украинский государственный флаг со здания ТРЦ на улице 600-летия.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Так, инцидент произошел утром 6 ноября. В частности, неизвестный мужчина снял государственный флаг Украины со здания, а это увидели охранники ТРЦ, из-за чего злоумышленник начал убегать.

В процессе побега флаг он выбросил в кусты, однако полицейским удалось его задержать.

Нарушителем оказался 35-летний гражданин РФ. Он рассказал, что приехал в Украину к родственникам, а свой поступок он объяснил спором со своим знакомым. Кроме того, россиянин был в состоянии алкогольного опьянения.

Поэтому правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 296 УК Украины (Хулиганство). Злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа в размере от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до пяти лет.

Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге 11-летняя девочка с родителями отмывала разрисованный ею трамвай.

Также мы писали, что в Киеве вандал облил краской флагшток возле КГГА.

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