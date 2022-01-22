В Виннице мужчины устроили стрельбу в клубе, ранили посетителей и спрятались от КОРД в туалете

В Виннице в ночном клубе произошла ссора и драка между двумя компаниями отдыхающих, которая закончилась стрельбой, с двумя пострадавшими посетителями. После этого вооруженный мужчина со своими знакомыми закрылся в туалете, чтобы его не задержали правоохранители.
Об этом 22 января передали в пресс-службе Национальной полиции.
Инцидент в развлекательном заведении произошел поздно ночью. Что послужило причиной конфликта между посетителями, не уточняется.
Как рассказали в полиции, во время потасовки один из ее участников "произвел несколько выстрелов в сторону соперников", и два человека получили травмы.
Затем стрелок и его группа поддержки забежали в уборную и заперлись там. Чтобы их задержать, была введена полицейская операция "Гром" и привлечены бойцы спецподразделения КОРД.
Впрочем, двери туалета не стал преградой для спецназовцев, и злоумышленники были задержаны.
В ночном клубе Винницы бойцы КОРД задержали компанию мужчин, которые устроили стрельбу (фото: npu.gov.ua)
У одного из них изъяли огнестрельное оружие, рассказал начальника ГУНП в Винницкой области Иван Ищенко.
Компания отдыхающих в ночном клубе Винницы устроила драку со стрельбой (фото: npu.gov.ua)
Сейчас оперативники и следователи устанавливают детали и обстоятельства происшествия.
"Следствием начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы", - проинформировали в полиции.
Видео: в Виннице произошла драка со стрельбой в ночном клубе
Ранее сообщалось, что в центре Львова в кафе мужчина устроил стрельбу.
Напомним, перед этим в Запорожье в ресторане мужчина застрелил 30-летнего посетителя, после чего скрылся с места преступления.