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В Виннице мужчины устроили стрельбу в клубе, ранили посетителей и спрятались от КОРД в туалете

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Винница, Суббота 22 января 2022 21:12
В Виннице мужчины устроили стрельбу в клубе, ранили посетителей и спрятались от КОРД в туалете Коллаж РБК-Украина: в ночном клубе Винницы произошла драка со стрельбой
Автор: Владимир Костырин

В Виннице в ночном клубе произошла ссора и драка между двумя компаниями отдыхающих, которая закончилась стрельбой, с двумя пострадавшими посетителями. После этого вооруженный мужчина со своими знакомыми закрылся в туалете, чтобы его не задержали правоохранители.

Об этом 22 января передали в пресс-службе Национальной полиции.

Инцидент в развлекательном заведении произошел поздно ночью. Что послужило причиной конфликта между посетителями, не уточняется.

Как рассказали в полиции, во время потасовки один из ее участников "произвел несколько выстрелов в сторону соперников", и два человека получили травмы.

Затем стрелок и его группа поддержки забежали в уборную и заперлись там. Чтобы их задержать, была введена полицейская операция "Гром" и привлечены бойцы спецподразделения КОРД.

Впрочем, двери туалета не стал преградой для спецназовцев, и злоумышленники были задержаны.

В Виннице мужчины устроили стрельбу в клубе, ранили посетителей и спрятались от КОРД в туалетеВ Виннице мужчины устроили стрельбу в клубе, ранили посетителей и спрятались от КОРД в туалете

В ночном клубе Винницы бойцы КОРД задержали компанию мужчин, которые устроили стрельбу (фото: npu.gov.ua)

У одного из них изъяли огнестрельное оружие, рассказал начальника ГУНП в Винницкой области Иван Ищенко.

В Виннице мужчины устроили стрельбу в клубе, ранили посетителей и спрятались от КОРД в туалетеВ Виннице мужчины устроили стрельбу в клубе, ранили посетителей и спрятались от КОРД в туалетеВ Виннице мужчины устроили стрельбу в клубе, ранили посетителей и спрятались от КОРД в туалете

Компания отдыхающих в ночном клубе Винницы устроила драку со стрельбой (фото: npu.gov.ua)

Сейчас оперативники и следователи устанавливают детали и обстоятельства происшествия.

"Следствием начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы", - проинформировали в полиции.

Видео: в Виннице произошла драка со стрельбой в ночном клубе

Ранее сообщалось, что в центре Львова в кафе мужчина устроил стрельбу.

Напомним, перед этим в Запорожье в ресторане мужчина застрелил 30-летнего посетителя, после чего скрылся с места преступления.

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Винница полиция КОРД
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